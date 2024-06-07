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Доллар подорожал на торгах 7 июня

Рубли, тенге, доллары, обмен валют , фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2024 15:40 Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 447,37 тенге, поднявшись на 0,47 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также немного подрос и составил 61,55 тенге (+0,02).

Нацбанк установил курс евро в 485,95 тенге, рубля – 5,04 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 447,1-448,7 тенге, евро – по 487-491 тенге, российские рубли – по 4,99-5,07 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 7 июня.

Так, стоимость фьючерсов на Brent на август на электронных торгах ICE Futures упала на 0,25%, до 79,67 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июль понизились на 0,21%, до 75,39 долларов за баррель.

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