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Законодательство РК

Курс тенге может существенно ослабнуть в следующем году

тенге, курс, прогноз, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2024 16:51 Фото: Zakon.kz
Снижение базовой ставки и нефтяных котировок может привести к заметному снижению курса национальной валюты в следующем году. Подробнее – в материале Zakon.kz.

Слабые перспективы спроса на нефть со стороны США и Китая, отсутствие значимого влияния ближневосточного конфликта на поставки энергоресурсов, а также скорое наращивание объемов добычи странами ОПЕК+ привели к ухудшению ожиданий экспертов финрынка относительно нефтяных котировок, говорится в опросе аналитического центра АФК, проведенном среди профессиональных участников финрынка.

Так, средняя цена в течение 12 месяцев прогнозируется на уровне 83,5 доллара за баррель против 85,2 доллара месяцем ранее.

"Вместе с сокращением объемов нетто-продажи инвалюты в июне (100 млн долларов против майских 300 млн долларов) и снижением базовой ставки Нацбанком с 14,75 до 14,5% это может негативно отразиться на курсе нацвалюты". АФК

Ожидается, что к июлю курс USD/KZT составит 450,4 тенге за доллар, а через год нацвалюта может ослабнуть до 475,4 тенге за доллар, или на 6,3% от текущего значения.

ожидания, доллар, нефть, базовая ставка, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2024 16:51

Фото: Ассоциация финансистов Казахстана

Эксперты также полагают, что продолжающееся замедление месячной и годовой инфляции в РК в совокупности с нейтральным внешним фоном и умеренными проинфляционными рисками внутри страны формируют пространство для дальнейшего снижения базовой ставки. Так считают 53% опрошенных. Из них 88% ожидают снижения на 25 базисных пунктов, а другие 13% – на 50, оставшиеся 47% прогнозируют сохранение ставки.

"При этом через год базовая ставка может опуститься до 12% годовых, вслед за улучшением инфляционных ожиданий экспертов до 7,9%, против 8,6% ранее", – уточняется в информации АФК.

курсы валют, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2024 16:51

Фото: Ассоциация финансистов Казахстана

Кроме этого, в сторону понижения был пересмотрен ожидаемый рост казахстанской экономики: 4,6% против 4,7% месяцем ранее. Причиной для этого стало снижение показателя краткосрочного экономического индикатора по итогам января – апреля 2024 года (103,9% против 104,7% по итогам января – марта), а также перспективы нивелирования роста добычи сырья на Тенгизе.

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