Доллар может существенно подорожать в следующем году – аналитический прогноз

Как изменились оценки экспертов по будущему курсу доллара, инфляции и базовой ставке – в материале Zakon.kz.

Аналитический центр АФК представил результаты очередного опроса профессиональных участников финансового рынка в отношении некоторых индикаторов в августе 2025 года.

Отмечается, что ожидания по курсу нацвалюты ухудшились на фоне сильной и не обоснованной фундаментальными факторами волатильности валютного рынка, прогнозируемого снижения профицита торгового баланса, роста внутреннего спроса на инвалюту и нестабильной ценовой динамики на сырьевых рынках.

К началу сентября курс по паре USD/KZT прогнозируется на уровне 541,7 тенге за доллар, а через год на отметке 573 тенге. Для сравнения: в предыдущем прогнозе 523,4 и 548,5 тенге соответственно.

"Пересмотр курсовых ожиданий сопровождался ухудшением восприятия инфляционных рисков: в августе годовые инфляционные ожидания выросли до 11,3% против 10,4% месяцем ранее, что отражает опасения относительно ускорения роста цен на фоне увеличения налоговой нагрузки, переноса увеличившихся издержек бизнеса (транспорт, логистика, сырье) на конечных потребителей и неизбежного последующего удорожания импортных товаров в результате ослабления тенге". Аналитический центр АФК

Фото: АФК

В обзоре АФК указано, что сочетание этих факторов потребует от регулятора сохранения жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) и поддержания положительной реальной ставки для сдерживания проинфляционных рисков.

В результате прогноз по базовой ставке на год вперед пересмотрен в сторону повышения до 15,25% с 14,75% ранее. В результате реальная ставка может достичь 4,9% против текущих 4,7%. Отметим, что в июле Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка РК принял решение оставить базовую ставку на уровне 16,5% годовых с коридором +/- 1 п.п.

"В краткосрочной перспективе эксперты пока не видят срочной необходимости в повышении базовой ставки. 78% опрошенных аналитиков прогнозируют ее сохранение на предстоящем заседании Национального банка РК в пятницу, 29 августа, на фоне замедления месячного роста ИПЦ пять месяцев подряд. Остальные 22% допускают ее повышение до 16,75-17%". Аналитический центр АФК

Подчеркивается, что августовское решение по базовой ставке будет сопровождаться публикацией обновленных макропрогнозов, которые лягут в основу изменений ДКП до конца года.

Также эксперты сделали прогнозы по будущей цене на нефть. По их мнению, продолжающаяся неопределенность в торговой политике США одновременно с наращиванием добычи нефти странами ОПЕК+ сохраняет давление на котировки "черного золота". Дополнительным фактором выступает снижение опасений по поставкам нефти из РФ на фоне прогресса в диалоге между США и РФ по урегулированию войны в Украине. В этих условиях прогноз по цене Brent через год составляет 66,5 доллара за баррель, что ниже ее текущих значений (67 долларов).

Однако, несмотря на все вышеперечисленные факторы, ожидаемый рост ВВП через год оценивается на уровне 4,9% против 4,5% ранее. Улучшение показателя может произойти благодаря прогнозируемому увеличению государственных инвестиций, активной реализации инфраструктурных и капиталоемких проектов, а также расширению добычи природных ресурсов.

Отметим, что Азиатский банк развития (АБР) также улучшил прогнозы экономического роста для Казахстана на 2025 и 2026 годы.