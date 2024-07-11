Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Дедолларизация и юанизация: рубль укрепляется, что это значит для экономики Казахстана

рубли в кармане джинсов, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2024 17:29 Фото: pixabay
Месяц назад США ввели беспрецедентные санкции в отношении Московской биржи, запретив ей официально торговать своей валютой. По сути дела Россию "отключили" от доллара. Ожидалось, что это вызовет сбои в финансовой системе, но все произошло с точностью до наоборот, сообщает Zakon.kz.

За прошедший месяц российский рубль не только не обвалился, а напротив – окреп по отношению ко всем валютам, в том числе и к тенге. По отношению к казахстанской валюте рубль за 30 дней вырос на 7%.

Что же произошло за прошедший месяц на Мосбирже? Ничего особенного. Сделки с "токсичными валютами" (в России появился новый термин) – то есть с долларом и евро – продолжают совершаться на внебиржевом рынке.

Банк России устанавливает официальные курсы валют на основе банковской отчетности и сведений от внебиржевых торгов. При этом предприниматели и простые граждане по-прежнему могут покупать и продавать доллары и евро через банки.

Да, в июне 2024 года увеличилась волатильность курса доллара. Например, 19 июня 2024 года один доллар стоил стоил 87 рублей, 20 июня – 82,6 рубля, 21 июня – 85,4 рубля, а 22 июня – 88 рублей.

Но эта "лихорадка" быстро прошла, тем более, что правительство РФ моментально изменило требования об обязательной репатриации валютной выручки. Теперь экспортерам можно продавать не 80% от иностранной валютной выручки, а всего лишь 60%.

Помимо этого, Банк РФ объявил об уменьшении ежедневного объема продаж валюты с 11,8 млрд до 8,4 млрд рублей (в эквиваленте), что тоже уменьшило волатильность курса.

Третьим шагом правительства России стало решение "равняться на юань".

Как сообщила пресс-служба Банка России сразу же после введения санкций против Мосбиржи, "биржевой курс юань/рубль будет задавать траекторию для других валютных пар и станет ориентиром для участников рынка".

Нужно отметить, что в последние два года роль доллара США и евро на российском рынке последовательно снижалась, поскольку Россия усиленно перенаправляла все торговые потоки с Запада на Восток, и уже в мае 2024 года доля юаня в торгах Мосбиржи составила 54%, подчеркивает казахстанский экономист Расул Рысмамбетов. А сегодня валюты так называемых "дружественных стран" и рубль составляют до 80% внешнеторговых платежей России.

Подобное укрепление рубля мы уже наблюдали в 2022 году, продолжает экономист. И тогда, и сегодня это связано с большой долларовой массой, скопившейся в России.

"Говоря простыми словами, доллары на российском рынке просто некуда тратить. Поэтому внутренний курс рубля такой высокий, но он сильно отличается от реального рыночного курса. И так как доллар стал не особо нужен, ему на смену пришел юань".Расул Рысмамбетов

Что ожидает российскую экономику в связи с масштабной "юанизацией"? В общем, ничего страшного, полагает эксперт. Юань ведь тоже мировая валюта, хотя и резервная.

При этом и у юаня, и у доллара есть свои экономические "плюсы" и "минусы". Например, по данным ФРС США, за пределами страны находится почти 60% всех наличных американских денег, и почти все они номиналом в 100 долларов.

"Наличные доллары – основной "двигатель" теневой мировой экономики. Ими дают взятку, на них покупают самые разные сомнительные товары – от оружия до наркотиков".Расул Рысмамбетов

Репутация юаня на этом фоне выглядит просто кристально. Однако и у китайской валюты есть свои тонкости.

"Курс юаня – во многом политический. Его устанавливает Коммунистическая партия КНР, изредка слегка ослабляя, чтобы сделать китайские товары более привлекательными".Расул Рысмамбетов

Поворот России к расчетам в юанях Казахстану ничем не грозит. РК вполне может последовать примеру северного соседа и точно так же использовать во взаиморасчетах тенге, рубль или юань. Торговля между РК и РФ и так шла в национальных валютах, но при этом всегда учитывался курс доллара. Точно так же, как ориентир, можно учитывать вместо долларового и курс юаня, уверен Рысмамбетов.

Отметим, что сегодня средневзвешенный курс доллара по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) составил 474,26 тенге, снизившись на 3,94 тенге по сравнению с вчерашним днем.

Средневзвешенный курс юаня понизился до 65,28 тенге (-0,39).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 472,1-474,7 тенге, евро – по 512,5-516,5 тенге, российские рубли – по 5,29-5,39 тенге.

Читайте также

базовая ставка, прогноз, процент
Как курс тенге может повлиять на решение Нацбанка по базовой ставке
Доллары, деньги, обмен валют
Сразу на четыре тенге подешевел доллар на торгах 11 июля
недвижимость, цены, города, статистика
Где в Казахстане подешевело жилье: как изменились цены на недвижимость за полгода
Андрей Валентинов
Казахстан 2024 год Курсы валют Рубль Тенге Юань
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
МВД обратилось к водителям, требующих у полицейских документы
МВД обратилось к водителям, требующим у полицейских документы
В Алматы возможны ограничения движения в связи с международным мероприятием
В Алматы возможны ограничения движения в связи с международным мероприятием
Жена 78-летнего Евгения Петросяна отреагировала на слухи о третьей беременности
Жена 78-летнего Евгения Петросяна отреагировала на слухи о третьей беременности
Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан
Лишение лицензии банка в Казахстане: озвучен размер возмещения
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: