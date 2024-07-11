Дедолларизация и юанизация: рубль укрепляется, что это значит для экономики Казахстана

Месяц назад США ввели беспрецедентные санкции в отношении Московской биржи, запретив ей официально торговать своей валютой. По сути дела Россию "отключили" от доллара. Ожидалось, что это вызовет сбои в финансовой системе, но все произошло с точностью до наоборот, сообщает Zakon.kz.

За прошедший месяц российский рубль не только не обвалился, а напротив – окреп по отношению ко всем валютам, в том числе и к тенге. По отношению к казахстанской валюте рубль за 30 дней вырос на 7%.

Что же произошло за прошедший месяц на Мосбирже? Ничего особенного. Сделки с "токсичными валютами" (в России появился новый термин) – то есть с долларом и евро – продолжают совершаться на внебиржевом рынке.

Банк России устанавливает официальные курсы валют на основе банковской отчетности и сведений от внебиржевых торгов. При этом предприниматели и простые граждане по-прежнему могут покупать и продавать доллары и евро через банки.

Да, в июне 2024 года увеличилась волатильность курса доллара. Например, 19 июня 2024 года один доллар стоил стоил 87 рублей, 20 июня – 82,6 рубля, 21 июня – 85,4 рубля, а 22 июня – 88 рублей.

Но эта "лихорадка" быстро прошла, тем более, что правительство РФ моментально изменило требования об обязательной репатриации валютной выручки. Теперь экспортерам можно продавать не 80% от иностранной валютной выручки, а всего лишь 60%.

Помимо этого, Банк РФ объявил об уменьшении ежедневного объема продаж валюты с 11,8 млрд до 8,4 млрд рублей (в эквиваленте), что тоже уменьшило волатильность курса.

Третьим шагом правительства России стало решение "равняться на юань".

Как сообщила пресс-служба Банка России сразу же после введения санкций против Мосбиржи, "биржевой курс юань/рубль будет задавать траекторию для других валютных пар и станет ориентиром для участников рынка".

Нужно отметить, что в последние два года роль доллара США и евро на российском рынке последовательно снижалась, поскольку Россия усиленно перенаправляла все торговые потоки с Запада на Восток, и уже в мае 2024 года доля юаня в торгах Мосбиржи составила 54%, подчеркивает казахстанский экономист Расул Рысмамбетов. А сегодня валюты так называемых "дружественных стран" и рубль составляют до 80% внешнеторговых платежей России.

Подобное укрепление рубля мы уже наблюдали в 2022 году, продолжает экономист. И тогда, и сегодня это связано с большой долларовой массой, скопившейся в России.

"Говоря простыми словами, доллары на российском рынке просто некуда тратить. Поэтому внутренний курс рубля такой высокий, но он сильно отличается от реального рыночного курса. И так как доллар стал не особо нужен, ему на смену пришел юань". Расул Рысмамбетов

Что ожидает российскую экономику в связи с масштабной "юанизацией"? В общем, ничего страшного, полагает эксперт. Юань ведь тоже мировая валюта, хотя и резервная.

При этом и у юаня, и у доллара есть свои экономические "плюсы" и "минусы". Например, по данным ФРС США, за пределами страны находится почти 60% всех наличных американских денег, и почти все они номиналом в 100 долларов.

"Наличные доллары – основной "двигатель" теневой мировой экономики. Ими дают взятку, на них покупают самые разные сомнительные товары – от оружия до наркотиков". Расул Рысмамбетов

Репутация юаня на этом фоне выглядит просто кристально. Однако и у китайской валюты есть свои тонкости.

"Курс юаня – во многом политический. Его устанавливает Коммунистическая партия КНР, изредка слегка ослабляя, чтобы сделать китайские товары более привлекательными". Расул Рысмамбетов

Поворот России к расчетам в юанях Казахстану ничем не грозит. РК вполне может последовать примеру северного соседа и точно так же использовать во взаиморасчетах тенге, рубль или юань. Торговля между РК и РФ и так шла в национальных валютах, но при этом всегда учитывался курс доллара. Точно так же, как ориентир, можно учитывать вместо долларового и курс юаня, уверен Рысмамбетов.

Отметим, что сегодня средневзвешенный курс доллара по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) составил 474,26 тенге, снизившись на 3,94 тенге по сравнению с вчерашним днем.

Средневзвешенный курс юаня понизился до 65,28 тенге (-0,39).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 472,1-474,7 тенге, евро – по 512,5-516,5 тенге, российские рубли – по 5,29-5,39 тенге.