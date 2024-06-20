Ашимбаев: 80% коррупционных правонарушений в стране связаны с госзакупками

Председатель Сената Маулен Ашимбаев высказался о грубых нарушениях в системе государственных закупок, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Об этом спикер Сената рассказал на пленарном заседании 20 июня во время рассмотрения законопроекта "О государственных закупках".

"В рамках анализа статистических данных мы видим, что 80% коррупционных правонарушений в стране связаны с госзакупками. В этой связи для того, чтобы уменьшать такого рода правонарушения, нужна система мониторинга, система контроля, которая работала бы не постфактум, а превентивно", – заявил председатель Сената Маулен Ашимбаев.

По его словам, также важно, чтобы эта система способствовала поддержке казахстанских производителей, то есть увеличению доли казахстанского содержания в государственных закупках. На сегодняшний день, по имеющейся статистике, казахстанское содержание в госзакупках составляет 50%.

"Но в то же время мы встречаемся с предпринимателями и они говорят, что некоторые из поставщиков, не будем говорить большинство, якобы поставляют казахстанскую продукцию, а на самом деле поставляют продукцию из других стран, туда ставят какой-то свой логотип, что сделано в Казахстане, и тем самым участвуют в тендерах и имеют возможность выигрывать за счет демпинга, за счет низкой цены. Поэтому мы очень надеемся, если закон будет принят, госорганы выстроят соответствующую работу и по поддержке реальных казахстанских производителей, которые производят собственную продукцию, обеспечивают рабочие места, платят налоги", – рассказал Маулен Ашимбаев.

Он подчеркнул, что нужно выявлять такого рода недобросовестные компании, пресекать их деятельность и привлекать к ответственности.

В феврале 2024 года глава государства попросил депутатов уделить особое внимание новому закону "О государственных закупках", в частности, усилить ответственность поставщиков за срыв сроков и ненадлежащее качество работ, особенно в сфере строительства.

