Ашимбаев: 80% коррупционных правонарушений в стране связаны с госзакупками
Об этом спикер Сената рассказал на пленарном заседании 20 июня во время рассмотрения законопроекта "О государственных закупках".
"В рамках анализа статистических данных мы видим, что 80% коррупционных правонарушений в стране связаны с госзакупками. В этой связи для того, чтобы уменьшать такого рода правонарушения, нужна система мониторинга, система контроля, которая работала бы не постфактум, а превентивно", – заявил председатель Сената Маулен Ашимбаев.
По его словам, также важно, чтобы эта система способствовала поддержке казахстанских производителей, то есть увеличению доли казахстанского содержания в государственных закупках. На сегодняшний день, по имеющейся статистике, казахстанское содержание в госзакупках составляет 50%.
"Но в то же время мы встречаемся с предпринимателями и они говорят, что некоторые из поставщиков, не будем говорить большинство, якобы поставляют казахстанскую продукцию, а на самом деле поставляют продукцию из других стран, туда ставят какой-то свой логотип, что сделано в Казахстане, и тем самым участвуют в тендерах и имеют возможность выигрывать за счет демпинга, за счет низкой цены. Поэтому мы очень надеемся, если закон будет принят, госорганы выстроят соответствующую работу и по поддержке реальных казахстанских производителей, которые производят собственную продукцию, обеспечивают рабочие места, платят налоги", – рассказал Маулен Ашимбаев.
Он подчеркнул, что нужно выявлять такого рода недобросовестные компании, пресекать их деятельность и привлекать к ответственности.
В феврале 2024 года глава государства попросил депутатов уделить особое внимание новому закону "О государственных закупках", в частности, усилить ответственность поставщиков за срыв сроков и ненадлежащее качество работ, особенно в сфере строительства.