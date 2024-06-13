Сколько денег в Нацфонде Казахстана, рассказали в Минфине

Министр финансов Казахстан Мади Такиев 13 июня представил сенаторам отчет об исполнении республиканского бюджета за 2023 год, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минфина отметил, что в 2023 году наблюдались позитивные изменения по эффективности управления средствами Национального фонда.

"Так, активы Нацфонда увеличились на 13,4% по сравнению с прошлым годом и составили 65,7 млрд долларов. Гарантированный трансферт снизился почти в два раза – с 4 до 2,2 трлн тенге", – отметил Мади Такиев.

Он напомнил, что по проекту "Нацфонд – детям" в текущем году сумма начисления на одного ребенка составила 100,5 доллара. Уже начислена общая сумма в размере 695,5 млн долларов, из них 304 815 человек, достигшие 18 лет, в 2024 году смогут воспользоваться суммарно начислениями в размере 30,6 млн долларов.

Ранее вице-министр финансов Даурен Темирбеков рассказал об условиях изъятия денег из Нацфонда.