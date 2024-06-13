Курс доллара слегка пошел вниз на торгах 13 июня

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 451,38 тенге, снизившись на 0,16 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня остался на прежнем уровне и составил 62,16 тенге (-0,0069).

Нацбанк установил курс евро в 485,97 тенге, рубля – в 5,07 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 451,1-452,9 тенге, евро – по 487-491 тенге, российские рубли – по 4,91-5,09 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 13 июня.

Так, стоимость фьючерсов на Brent на август на электронных торгах ICE Futures опустилась на 0,16%, до 82,47 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июль снизились на 0,18%, до 78,36 доллара за баррель.