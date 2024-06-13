На что в Алматы направили бюджет города и на что направят деньги в ближайшие три года

На очередной XIX сессии маслихата города Алматы 13 июня 2024 года депутаты утвердили годовой отчет об исполнении бюджета города за 2023 год и поддержали внесение изменений в бюджет на 2024-2026 годы, сообщает Zakon.kz.

Заместитель акима Алматы Аскар Амрин отметил, что по итогам прошлого года экономика города выросла на 10,1%, что является рекордным показателем за последние 10 лет. Объем произведенного ВРП за 2023 год составил 24,8 трлн тенге, а доля Алматы в ВРП республики достигла самого высокого показателя среди регионов – 20,6%.

По его словам, план по налоговым показателям, составившим 88,5% от общего объема всех поступлений местного бюджета, в 2023 году был перевыполнен. Всего в бюджет города поступило 1 трлн 647,4 млрд тенге, что на 17% больше по сравнению с 2022 годом.

На сессии маслихата отмечалось, что бюджет 2023 года был социально ориентированным и составил 1 трлн 501,5 млрд тенге. Расходы на социальную сферу (образование, здравоохранение, социальное обеспечение, культуру, спорт и туризм) достигли почти 580 млрд тенге, что на 25% больше, чем в 2022 году.

Среди значимых достижений прошлого года указывалось на повышение доступа к водоснабжению до 99,3% и снижение износа коммунальных сетей: водоснабжения – до 54,3%, водоотведения – до 57%, теплоснабжения – до 57,9%.

Кроме того, был проведен средний ремонт 200 км дорог и модернизировано 83,4 км троллейбусных сетей. В 2023 году было приобретено 3050 квартир для молодежи и социально уязвимых слоев населения, открыто 14 новых студенческих общежитий на 3969 мест.

В акимате города напомнили, что 2023 год стал первым годом реализации новой "Программы развития города Алматы до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года".

В итоге ревизионная комиссия Алматы положительно оценила отчет об исполнении бюджета города за 2023 год, отметив при этом системные недостатки в планировании и исполнении, обусловленные историческими причинами и тянувшиеся годами.

"Все рекомендации комиссии будут учтены для повышения бюджетной дисциплины и качества исполнения бюджета", – заверили в акимате.

Во время сессии депутаты также поддержали уточнение бюджета, направленное на социально значимые проекты, мероприятия и инфраструктурные проекты, финансирование которых было сокращено из республиканского бюджета.

По словам руководителя управления финансов Алматы Каната Сухамбекова, изменения в бюджете проводятся за счет свободных остатков средств, образовавшихся в результате перевыполнения доходной части бюджета 2023 года, а также за счет внутреннего перераспределения бюджетных средств.

В частности, выделяются средства на капитальный ремонт четырех объектов здравоохранения, что позволит улучшить качество медицинских услуг и создать более комфортные условия для пациентов и медицинского персонала.

Кроме того, в текущем году предусмотрены средства на установку 20 автономных библиотек самообслуживания, представляющих инновационный подход к предоставлению культурных и образовательных ресурсов. Эти библиотеки обеспечат доступ к информации в различных точках города, независимо от местоположения.

"Продолжается финансирование 12 бесплатных ледовых катков, которые уже несколько лет являются излюбленным местом зимнего досуга горожан. Будет продолжено строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки на реке Аксай", – рассказали в акимате.

Там отметили, что этот проект теперь осуществляется за счет местных средств. Также говорилось о том, что завершение строительства решит проблемы водоснабжения для 100 тыс. жителей микрорайонов Тастыбулак, Таужолы, Акжар и Шугыла Наурызбайского района, а также 40 тыс. жителей сел Жанатурмыс и Кыргауылды Алматинской области.

Помимо этого, в рамках проекта "Комфортная школа", реализуемого при поддержке проектного офиса акимата Алматы, выделены средства на обустройство подъездных дорог и автомобильных стоянок к восьми новым школам, что обеспечит удобный и безопасный доступ к образовательным учреждениям.

По поводу улучшения транспортного сообщения города говорилось, что в этом году будет завершена реконструкция стратегической магистрали Кульджинский тракт протяженностью 2,3 км, что увеличит пропускную способность участка в два раза.

Наряду с этим в Алматы впервые будет запущена специальная программа для трудоустройства лиц пенсионного возраста "Алтын жас".

"Участие смогут принять пенсионеры, зарегистрированные в городе, которые будут трудоустроены в организациях малого и среднего бизнеса, а также в подведомственных организациях государственных органов. Заработная плата пенсионеров будет выплачиваться за счет средств работодателей (не менее 50% от установленной заработной платы) и субсидироваться из местного бюджета (50%, но не более 1 МЗП, или 85 тыс. тенге)", – сообщили в акимате.

Срок участия в программе – до 36 месяцев, с возможностью досрочного прекращения трудовых отношений. В рамках данной программы планируется охватить не менее 500 человек в 2024 году, 1 тыс. человек в 2025 году и 1500 человек в 2026 году.

На 2024 год выделено 382,5 млн тенге для поддержки 500 участников, исходя из расчета 12 МЗП на одного человека в год.