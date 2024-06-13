На проведение процедуры банкротства нужно будет согласие супруга

Руководитель управления по работе с несостоятельными должниками КГД МФ РК Меруерт Сейсембаева на брифинге в Астане 13 июня 2024 года разъяснила поправки, которые были внесены в процедуру проведения банкротства физлиц в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Меруерт Сейсембаева сообщила, что ранее был предусмотрен запрет на выезд из страны на период восстановления платежеспособности.



"Посчитали, что это тоже излишне. На сегодня он может уехать на заработки и в то же время погашать долги, не находясь в стране. То есть вот этот запрет на выезд был исключен – гражданин может быть в стране на период одного-двух месяцев, когда утверждается План восстановления платежеспособности, а после его утверждения спокойно может выезжать за рубеж. Помимо этого, предусмотрена обязательность согласия супругов на применение внесудебного банкротства", – заявила она.

Эта норма, по ее словам, заложена для того, чтобы проверить совместно нажитое имущество. Норма направлена и на защиту семьи.

"Как только начинается процедура банкротства, сведения о гражданине размещаются в открытом доступе, то есть каждый может зайти и посмотреть, что в отношении, условно, Иванова проходит процедура банкротства. А это на статус семьи тоже влияет и нужно согласие супруги или супруга, чтобы данные о них проверили", – пояснила спикер.

Отметим, что эти поправки приняты Сенатом. Речь идет о законе "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам минимизации рисков при кредитовании, защиты прав заемщиков, регулирования финансового рынка и совершенствования исполнительного производства".



На сегодня, по данным спикера, поступило более 100 тыс. заявлений на проведение внесудебного банкротства. А также около 2,8 тыс. заявлений на проведение судебного банкротства и процедуры восстановления платежеспособности. Признали себя банкротами более 12 тыс. граждан, по ним списано свыше 26 млрд тенге.

Не подлежат списанию даже после признания банкротом алименты, ущерб, причиненный жизни и здоровью других граждан, а также, если ущерб причинен в результате уголовного правонарушения.

Напомним, что Законом "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан" предусмотрена возможность для должника восстановить свою платежеспособность через процедуры: внесудебного банкротства, восстановления платежеспособности и судебного банкротства.

Наиболее востребованная из них процедура внесудебного банкротства, которую можно применить исключительно по долгам перед банками, микрофинансовыми организациями и коллекторскими агентствами.

Условия:

долг не превышает 5,9 млн тенге (1600 МРП);

отсутствует погашение в течение 12 месяцев;

отсутствует зарегистрированное имущество, в том числе находящееся в общей собственности;

проведено урегулирование с банком.

Судебное банкротство граждане могут применить по долгам свыше 1600 МРП (в 2024 году – 5,9 млн тенге) и по всем видам долгов перед кредиторами.

В ходе судебного банкротства имущество должника реализуется на торгах.

Третья процедура – это процедура восстановления платежеспособности, предусматривающая возможность получения в суде рассрочки на оплату долгов (до пяти лет), при наличии стабильного дохода. План восстановления разрабатывается совместно с финансовым управляющим и утверждается в суде. Преимуществом данной процедуры является то, что после него человек не обретает статус "банкрот", следовательно, на него не распространяются последствия, предусмотренные для банкрота.

После применения судебного и внесудебного банкротства наступает ряд последствий:

граждане не смогут брать кредиты в банках и микрофинансовых организациях в течение пяти лет (кроме получения микрокредитов ломбардов);

смогут пройти повторное банкротство только через семь лет;

их финансовое состояние будут проверять три года после банкротства.

Закон о банкротстве для физлиц начал действовать с 3 марта 2023 года. Срок его действия не ограничен самим законом.

