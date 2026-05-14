Финансы

250 млрд тенге могут списать с должников по кредитам в Казахстане

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2026 16:56 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Руководитель управления по работе с несостоятельными должниками Комитета государственных доходов (КГД) Меруерт Сисембаева в кулуарах Сената 14 мая 2026 года рассказала, сколько казахстанцев подали заявление на банкротство, передает корреспондент Zakon.kz.

Меруерт Сисембаева отметила, что на сегодня около 65 тыс. казахстанцев признаны банкротами в рамках процедуры внесудебного банкротства.

"По ним около 132 млрд тенге подлежит списанию. По судебной процедуре банкротства признаны банкротами 632 человека. В общем суммарно по двум процедурам признаны банкротами 66 600 человек, по ним 250 млрд тенге подлежит списанию", – заявила она.

В отношении 1118 граждан предусмотрена процедура восстановления платежеспособности.

"Два месяца дается человеку, чтобы он утвердил план восстановления платежеспособности. Уже в отношении 402 граждан эти планы (приняты. – Прим. ред.), и они начали по графику платить (задолженность по кредитам. – Прим. ред.)", – резюмировала она.

14 мая 2026 года заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Олжас Кизатов рассказал о планах внести правки в процедуру внесудебного банкротства, которыми предлагается должникам по кредитам расширить доступ к процедуре банкротства.

Оксана Даирова
Оксана Даирова
