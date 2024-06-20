Тенговые миллионеры: в каких городах живет больше всего казахстанцев с высокой зарплатой

В каких городах проживает наибольшее число казахстанцев с зарплатой выше миллиона, а где больше всего граждан с низкими доходами, в материале Zakon.kz.

Анализ данных Бюро национальной статистики показывает, что из почти 3,5 млн рабочей силы – 77% ежемесячно зарабатывают меньше 400 тыс. тенге. Это ниже средней номинальной заработной платы по стране – 394 тыс. тенге (по итогам IV квартала 2023 года). При этом 60% рабочей силы зарабатывают ниже медианной заработной платы – 260 тыс. тенге, подсчитали аналитики Института экономических исследований.

"Почти половина "тенговых миллионеров" среди работников проживают в Алматы (25%) и Атырауской области (23%), при этом наибольшая доля низкооплачиваемой работы наблюдается в столице. Так, среди работников, зарабатывающих до 70 тыс. тенге, 13% проживают в Астане", – говорится в обзоре.

Отмечается, что в возрастном и гендерном разрезе самыми высокооплачиваемыми сотрудниками являются мужчины в возрасте 35-44 года (411 тыс. тенге в месяц), а самым низкооплачиваемыми – молодые девушки в возрасте 16-24 года (207 тыс. тенге в месяц).

Фото: Economy.kz

"Важно отметить, что по одним и тем же видам экономической деятельности существует гендерная диспропорция номинальных заработных плат. К примеру, в финансовой и консалтинговой деятельности мужчины зарабатывают почти в два раза больше, чем их ровесницы из числа женщин", – подчеркивают аналитики.

В целом в обзоре говорится, что для Казахстана характерна проблема "ловушки среднего дохода" – неспособность конкурировать как с развитыми экономиками с высокой квалификацией и инновациями, так и с экономиками с низкими доходами, низким уровнем заработной платы и дешевым производством промышленных товаров.

При этом, если рассчитывать среднюю заработную плату – 394 тыс. тенге по методике стран ОЭСР (75-200% от среднего национального дохода), то, по оценкам института, к "среднему классу" можно отнести 31% работающих казахстанцев.

Однако аналитики обращают внимание, что у работающего человека, помимо расходов на питание, услуги, аренду, на иждивении также могут быть несовершеннолетние дети, супруги, родители пенсионного возраста, родные с инвалидностью и т. д.