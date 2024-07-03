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Законодательство РК

Какую зарплату получают сотрудники иностранных предприятий в Казахстане

деньги, зарплаты, статистика, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 15:05 Фото: Freepik
Насколько выше зарплата на иностранных предприятиях в Казахстане и в каких сферах наиболее высокие оклады, в материале Zakon.kz.

Согласно официальным статданным, зарплаты на иностранных предприятиях в РК почти вдвое больше средних по экономике, подсчитали в Первом Кредитном Бюро.

Так, по итогам 2023 года средняя зарплата на предприятиях с иностранной формой собственности оказалась в 1,7 раза больше, чем в компаниях всех форм собственности – 604,1 тыс. тенге против 364,3 тыс. тенге (без учета малого бизнеса). Причем наибольшее расхождение по зарплатам наблюдается в сфере среднего образования.

"Зарплаты учителей, работающих на иностранных предприятиях, разнятся со средним уровнем в 3,2 раза – 1 млн тенге против 316,5 тыс. тенге. Правда, доля счастливчиков ничтожна мала – это всего лишь 15 человек из 706,3 тысячи", – отмечают аналитики ПКБ.

зарплаты, сферы, рост, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 15:05

Фото: Первое Кредитное Бюро (DataHub)

В горнодобывающем секторе, который традиционно считается наиболее высокооплачиваемым, разница не столь велика. Иностранные компании в этой отрасли платят своим работникам лишь на 14% выше среднего уровня – 877,6 тыс. против 771 тыс. тенге.

В IT-сфере, где также отмечается один из самых высоких уровней зарплат, разница составляет уже 58% – 1,35 млн против 857,1 тысячи тенге.

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