Больше, чем в Индии, меньше, чем в Америке: сколько зарабатывают таксисты в Казахстане

В Казахстане самое дорогое такси из стран Центральной Азии и второе по стоимости среди стран СНГ после России. В мировом рейтинге стоимости такси наша страна на 73 месте. А сколько же зарабатывают службы такси и водители – выяснял Zakon.kz.

По данным портала Numbeo, за один километр пути на такси в Казахстане необходимо заплатить не менее 0,65 доллара США или почти 300 тенге. Разумеется, данные разнятся в зависимости от города, сезона и так далее, но средние цифры именно таковы.

Сравните с другими странами.

Цены по странам на такси 1 км (обычный тариф). Иллюстрация numbeo.com

Стоимость поездки в Швейцарии начинается с 4,38 долларов (2 000 тенге), в США с 1,7 доллара (780 тенге), в Израиле с 1 доллара (460 тенге), в Индии с 0,30 доллара (138 тенге), в Египте с 0,26 доллара (128 тенге).

Теперь посчитаем заработки. В 2023 году с января по ноябрь водители в РК (всего больше 200 тысяч водителей) и таксопарки, сотрудничающие с популярным сервисом, достигли дохода свыше 400 млрд тенге от заказов.

Таким образом, средний заработок водителя, выполнявшего заказы через агрегатор, составил около 493 тыс. тенге в месяц.

При этом, здесь не учитывается тот факт, на чьей машине ездил водитель – на своей или арендованной.

Много или мало - 493 тысяч тенге в месяц по сравнению с зарубежными доходами водителей такси?

Если взять заработок таксиста в России (не в Москве и не в Санкт-Петербурге – там свои цены), то мы увидим, что наши и российские заработки сравнимы. Вот что рассказал по телефону водитель Мирзосафар из Хабаровска.

"За два года выручка выросла. Но и бензин, запчасти, ремонт тоже подорожали. В итоге, что получал, то и получаю. Каждый день делаю 10-15 поездок. С каждого заказа списывают 20% комиссии. Машина моя, так что обслуживание тоже на мне. В хороший день включается "режим повышенного спроса", и я могу заработать до 10 тысяч рублей (500 тыс. тенге – Прим.ред). В месяц в среднем выходит 100-110 тысяч рублей (500 – 550 тыс. тенге) с учетом вычета комиссии". Водитель Мирзосафар из Хабаровска

А теперь посмотрим, сколько получают таксисты в разных странах мира. Отметим только, что работа таксиста во всех государствах планеты оплачивается ниже уровня прожиточного минимума и вдобавок ко всему - фактически везде нарушает действующее трудовое законодательство. При этом во многих странах подавляющее большинство таксистов используют личные машины, чаще всего выкупленные у таксопарков или корпоративные, так что сервис, страховка и заправка лежат на кошельках водителей. Итак, заработок таксистов по странам:

Великобритания – 3100 фунтов (1,8 млн тенге)

Франция – 2400 – 3000 евро (1,19 млн – 1,5 млн тенге)

Япония – 510 тыс. йен (1,47 млн тенге)

США - 2000-2500 долларов (920 тыс. – 1,38 млн тенге)

Германия – 2000-2500 евро (995 тыс. – 1,24 млн тенге)

Индия – 7000 рупий (39 тыс. тенге)

Куба – 1500 кубинских песо (27,7 тыс. тенге).

Но вернемся к Казахстану. Директор Центра региональных исследований. АО "Институт экономических исследований" Ерлан Каримов сделал детальный расклад экономики такси в нашей стране. По его данным, цены на такси в РК явно завышены и при этом растут из года в год.

Сильнее всего рост цен на такси ощутили жители Карагандинской (+10,4% за год); Атырауской области (+7,3%); Абайской области (+7%); Акмолинской (+6,4%) и Павлодарской области (+5,9%). В целом же цены на такси в Казахстане, как мы уже говорили, выше, чем во всех странах СНГ и Центральной Азии за исключением России.

Иллюстрация economy.kz

Далее аналитик делает интересный расклад.

Если представить, что в странах СНГ работают одинаковые машины под услуги такси (к примеру, Hyundai Accent 2023 года с объемом двигателя 1,6 куб. метров и расходом топлива 8,9 литров на 100 км в городском режиме), то в Казахстане водитель такси заработает более 37 долларов США на 100 км дороги.

Таким образом, можно сказать, что Казахстан входит в ТОП-3 стран СНГ по прибыльности услуг такси (после Азербайджана – 53,77 долларов США и России – 37,76 долларов США на 100 км дороги). Ерлан Каримов

Добавим, что, согласно данным "Globalpetrolprices", в Казахстане зафиксирована самая низкая цена на бензин марки АИ-95 среди стран СНГ, которая составляет 0,545 долларов США или 250 тенге за один литр.

И теперь вывод, который объясняет все сказанное. Необходимо учитывать цены на автомобиль под такси, которые значительно отличаются в разных государствах.

Так, цена Hyundai Accent 2023 года составляет:

в Казахстане - 9,9 млн тенге

в Азербайджане – 8,4 млн тенге

в России – 8,1 млн тенге.

Исходя из анализа, можно сделать вывод, что в Казахстане весьма дорогие услуги такси, которые вызваны более высокой стоимостью автомобиля, - заключает аналитик.