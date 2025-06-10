Такси в Казахстане – самые дорогие в СНГ: цены выросли на 10% за год

По данным Numbeo на 8 июня 2025 года, Казахстан занимает 87-е место в мире из 124 по стоимости проезда в такси – 0,78 доллара США за 1 км, что делает услуги такси в стране самыми дорогими среди стран СНГ, сообшает Zakon.kz.

Как пишет finprom.kz, для сравнения: в Азербайджане цена составляет 0,59 доллара за 1 км, в России – 0,45 доллара, в Украине – 0,36 доллара, в Армении и Беларуси – по 0,33 доллара, в Таджикистане и Узбекистане – по 0,3 доллара, в Молдове – 0,29 доллара, а в Кыргызстане – 0,23 доллара, что является самым низким показателем в СНГ.



На глобальном уровне лидеры по дороговизне такси – Швейцария, Люксембург и Бахрейн, а самые доступные цены – в Кыргызстане, на Филиппинах и в Молдове.

Среди городов Казахстана в Алматы стоимость проезда составляет 0,69 доллара за 1 км (111-е место из 168), в Астане – 0,74 доллара (102-е место). В СНГ дороже, чем в Астане, такси только в Санкт-Петербурге (0,76 доллара за 1 км). Самые дорогие города мира – Цюрих, Лондон и Тирана, а самые дешевые – индийские Сурат и Бхубанешвар, а также Харьков.

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, в мае 2025 года цены на такси в стране выросли на 1,8% за месяц и на 10% за год. Основной вклад в месячный рост внесли Алматы (+13%) и Жамбылская область (+2%), тогда как в других регионах цены остались стабильными. За год рост цен зафиксирован в 13 из 20 регионов, с лидером в Шымкенте (+37,6%), за которым следуют Туркестанская область (+23,8%) и Алматы (+18,4%). Минимальный рост отмечен в Кызылординской области – 2,8%.

Отмечается, что спрос на услуги такси стремительно растет: за январь-апрель 2025 года перевезено 43,9 млн пассажиров, что на 97% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидерами по числу поездок стали Алматы (8,3 млн пассажиров), Астана (6,5 млн) и Алматинская область (2,9 млн). Меньше всего такси пользовались в области Улытау, Северо-Казахстанской и Атырауской областях. Пассажирооборот вырос на 52,5%, достигнув 843,4 млн пассажиро-километров.

Ранее сообщалось, что цены на сигареты могут вырасти в Казахстане.

