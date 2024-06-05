454 тысячи в месяц: сколько на самом деле зарабатывают алматинцы и у кого зарплата выше средней

Сколько зарабатывают жители Алматы, работающие в разных сферах экономики, и у сотрудников каких отраслей самые высокие зарплаты, в материале Zakon.kz.

В Управлении экономики города Алматы сообщили, что среднемесячная заработная плата в городе за первый квартал 2024 года составила 454 тысячи тенге. По информации ведомства, в номинальном выражении зарплата увеличилась на 16,4%, в реальном выражении – на 6%.

Наверняка у алматинцев, чья зарплата меньше этой суммы, такой показатель может вызвать бурю негодования. Однако если рассмотреть структуру среднемесячной номинальной заработной платы, то можно заметить, что в зависимости от сектора экономики и отдельной сферы деятельности средняя оплата труда может существенно отличаться как в меньшую, так и в большую сторону.

Самые высокооплачиваемые сферы

По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан (Бюро нацстатистики), самые высокие зарплаты в городе Алматы у работников горнодобывающей промышленности. Они почти в два раза выше средней – 1,1 млн тенге. Правда, сотрудников, работающих в этой сфере, насчитывается всего 314 человек (с учетом фактической численности).

Средняя зарплата в секторе финансовой и страховой деятельности – 971 тыс. тенге, ее получают уже больше 43 тыс. человек, в отрасли информация и связь – 728 тыс. тенге (25 750 человек). Зарплаты выше средней по Алматы также выплачивают гражданам, занятым профессиональной, научной и технической деятельностью, – почти 633 тыс. тенге (21 976 человек), а также в области транспорта и складирования – 563 тыс. тенге (39 738 человек).

Отметим, что в статинформации представлены данные только по основным видам экономической деятельности.

Фото: Zakon.kz

Где самые низкие зарплаты

Как показывают данные Бюро нацстатистики, во многих отраслях зарплаты в первом квартале года недотягивали до среднегородских, а в отдельных оказались и вовсе в несколько раз меньше. Небольшой уровень зарплат отмечался в сельском, лесном и рыбном хозяйстве. Например, в рыболовстве и рыбоводстве средняя зарплата всего 100 тыс. тенге, правда, исходя из данных по фактической численности работников, трудился здесь только один человек.

Примечательно, что одна из самых низких зарплат по городу есть и в секторе промышленности. Так, в области водоснабжения, водоотведения и удаления отходов средняя зарплата – 244 тыс. тенге.

К слову, согласно данным Бюро, самая большая фактическая численность работников в секторе образования – 100 688 человек, средняя зарплата здесь – 326,5 тыс. тенге, на втором месте – оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов, где трудится 80 839 человек.

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