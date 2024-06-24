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Доллар продолжает расти на торгах в Казахстане

Доллары, тенге, деньги, обмен валют, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2024 15:39 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 24 июня закрылись торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

По итогам торгов средневзвешенный курс доллара составил 465,28 тенге, повысившись на 0,48 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня почти не изменился, составив 63,78 тенге.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 464,72 тенге, евро – 496,32 тенге, рубля – 5,4 тенге.

Вместе с тем мировые цены на нефть эталонных марок умеренно снижаются 24 июня после подъема по итогам прошлой недели. 

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 85,17 доллара за баррель, что на 7 центов ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. 

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) также подешевели – до 80,66 доллара. На предыдущих торгах указанный контракт подешевел на 0,56 доллара (на 0,7%), до 80,73 доллара за баррель.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 24 июня, можно здесь.

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