Курс доллара продолжил рост

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 19 июня закрылись торги инструментами рынка иностранных валют, сообщает Zakon.kz.

По итогам торгов средневзвешенный курс доллара составил 459,75 тенге, повысившись на 1,6 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 63,1029 тенге, тоже незначительно поднявшись. Рубль окреп на 0,2 пункта и составил 5,45 тенге. Курс евро составляет 492,12 тенге.

Между тем, мировые цены на нефть 19 июня снижаются.

К 13:30 стоимость фьючерсов на Brent на август на электронных торгах ICE Futures упала на 0,35%, до 85,03 долларов США за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на август подешевели на 0,36%, до 80,42 долларов.

Накануне, 18 июня, по итогам торгов доллар вырос сразу на 4,92 тенге.