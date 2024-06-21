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Доллар резко вырос на торгах

Доллар резко вырос на торгах, фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2024 15:44 Фото: pixabay
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 21 июня закрылись торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

По итогам торгов средневзвешенный курс доллара составил 464,72 тенге, повысившись сразу на 4,97 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня также вырос и составил 63,78 тенге (+0,78).

Нацбанк установил курс евро в 493,6 тенге, рубля – в 5,38 тенге.

Вместе с тем, международные цены на нефть снижаются на торгах 21 июня.

Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в августе снизились на 15% до $85,56 за баррель после роста на 0,8% на предыдущей сессии.

Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в августе снизились на 14% до 81,15 доллара за баррель. Июльский контракт истек в четверг по цене $82,17 за баррель, поднявшись на 0,7%.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 21 июня, можно здесь.

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