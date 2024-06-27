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Курс доллара вырос на торгах 27 июня

Доллары, деньги, обмен валют, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2024 15:45 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 27 июня закрылись торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 465,52 тенге, поднявшись на 1,69 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня также подрос до 63,65 тенге (+0,04).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 465,5-467,9 тенге, евро – по 498-502 тенге, российские рубли – по 5,23-5,37 тенге.

Вместе с тем мировые цены на нефть 27 июня продолжили рост.

Так, стоимость фьючерсов на Brent на сентябрь на электронных торгах ICE Futures повысилась на 0,43%, до 84,83 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на август подросли на 0,43%, до 81,25 доллара за баррель.

Ранее Национальный банк РК установил курс доллара на 27 июня: курс доллара 463,77 тенге, евро – 495,49 тенге, рубля – 5,31 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 27 июня, можно здесь.

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