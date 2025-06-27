Курс доллара снова вырос на торгах 27 июня
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 520,39 тенге, поднявшись на 2,02 тенге.
Средневзвешенный курс рубля снизился до 6,60 тенге (-0,01).
Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 72,42 тенге (+0,09).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 519,3-521,5 тенге, евро – по 607,5-612,5 тенге, рубли – по 6,55-6,67 тенге.
Мировые цены на нефть растут на торгах 27 июня.
Так, стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,73%, до 67,18 долларов за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на август подорожали на 0,87%, до 65,81 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 518,34 тенге, евро – 607,18 тенге, рубля – 6,62 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 27 июня, можно здесь.