Казахстанцы по-новому смогут распределять свои пенсионные активы

В Казахстане управляющим инвестиционным портфелем (УИП) предоставили право формировать до трех видов инвестиционных портфелей пенсионных активов, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее постановление "О внесении изменений и дополнений в постановления Правления Национального банка РК и Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка по вопросам управления пенсионными активами" приняло Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) 30 октября 2026.

"Это позволит вкладчикам самостоятельно выбирать профиль инвестирования с учетом личных предпочтений и допустимого уровня риска, а также диверсифицировать пенсионные активы, передав их в управление разным УИП с различными инвестиционными портфелями. Вкладчики получили возможность передачи УИП в доверительное управление до 100% своих пенсионных накоплений", – пояснили 3 ноября 2026 года в АРРФР.

Также вводится возможность распределения активов между несколькими портфелями одного УИП.

"С учетом стратегического значения пенсионных активов сохраняется действующий перечень активов, в которые УИП вправе инвестировать. При этом активы остаются на индивидуальных пенсионных счетах вкладчиков в ЕНПФ, их хранение и учет обеспечивает банк-кастодиан, контролирующий целевое размещение средств", – сообщили в ведомстве.

Для защиты вкладчиков сохраняется требование к УИП о возмещении за счет собственных средств отрицательной разницы между фактической доходностью и минимальным уровнем доходности пенсионных активов. Эта норма направлена на сохранность пенсионных активов, переданных в управление УИП.

Известно, что в настоящее время управление пенсионными активами осуществляют шесть УИП. По состоянию на 1 октября 2026 года объем пенсионных активов, находящихся под их управлением, составил 205,8 млрд тенге, увеличившись с начала 2026 года на 117,3 млрд тенге, или 132,7%.

"Ожидается, что принятые меры будут способствовать повышению долгосрочной доходности и увеличению объема пенсионных активов под управлением УИП, гибкости управления, а также развитию конкуренции между частными управляющими, что в конечном итоге позволит обеспечить более эффективное инвестирование пенсионных активов", – подытожили в АРРФР.

Казахстанцам ранее поясняли, что при выборе частного управления пенсионными активами в полном объеме сохраняется государственная гарантия сохранности фактически внесенных пенсионных взносов, но вся полнота ответственности за добровольно выбранный инвестиционный риск возлагается непосредственно на самого вкладчика. Поэтому прежде чем выбрать управляющую компанию, казахстанцам советуют внимательно ознакомиться с ее инвестиционной стратегией и возможными рисками.