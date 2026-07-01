Нацбанк сделал новое заявление по курсу тенге к доллару

Национальный банк Казахстана (НБК) сегодня, 1 июля 2026 года, опубликовал ежемесячное информационное сообщение по валютному рынку страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметили в монетарном регуляторе, по итогам июня курс тенге укрепился на 1,3% – до 479,98 тенге за доллар. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился с 392 млн долларов до 369 млн долларов. Общий объем торгов составил 8,1 млрд долларов.

"В краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки. Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов", – заявили в пресс-службе НБК в среду.

Также сообщается, что объем продаж валюты из Национального фонда на биржевом рынке в июне составил 200 млн долларов. Доля продаж из Нацфонда составила 2,6% от общего объема торгов или около 9 млн долларов в день.

"С июня 2026 года трансферты Министерству финансов выделяются исходя из фактической потребности республиканского бюджета с учетом неравномерности бюджетных поступлений и расходов в течение года. Механизм предусматривает, что общий объем продаж трансфертов из Национального фонда на валютном рынке будет зеркалироваться Национальным банком на рынок равномерно до конца года. В этих целях Национальный банк приобрел у Национального фонда в июне 460 млн долларов, которые будут реализованы на внутреннем валютном рынке равномерно до конца 2026 года в рамках зеркалирования операций с Национальным фондом". Пресс-служба НБК

Отмечается, что в июле объем продаж Нацбанком валюты на биржевом рынке из Нацфонда составит от 200 до 300 млн долларов.

"В рамках операций зеркалирования в июне было стерилизовано порядка 354 млрд тенге. В течение третьего квартала 2026 года в рамках операций зеркалирования планируется осуществить продажу иностранной валюты на сумму в эквиваленте порядка 1,1 трлн тенге". Пресс-служба НБК

При проведении операций со средствами Нацфонда, а также при реализации механизма зеркалирования, как заверили в пресс-службе, Нацбанком соблюдается принцип рыночного нейтралитета.

Вместе с тем сообщается, что валютные интервенции в июне Национальным банком не проводились.

Согласно информации, объем продажи валютной выручки по итогам прошедшего месяца в рамках нормы по обязательной продаже части валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора составил около 423 млн долларов.

"В целях поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ Национальный банк в июне осуществлял покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 92 млн долларов или около 1,2% от общего объема торгов. Дальнейшие решения будут приниматься с учетом рыночной ситуации в рамках инвестиционного управления пенсионными активами". Пресс-служба НБК

О том, какой была ситуация на валютном рынке Казахстана в мае 2026 года, можете узнать здесь.