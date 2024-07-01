Курс доллара еще существенно вырос на торгах 1 июля

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 1 июля закрылись торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 475,18 тенге, поднявшись еще на 3,34 тенге.

Торгов по юаню не проводилось в связи с праздничным днем в Китае.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 474,3-476,9 тенге, евро – по 510-514 тенге, российские рубли – по 5,33-5,45 тенге.

Вместе с тем мировые цены на нефть продолжают расти 1 июля.

Так, стоимость фьючерсов на Brent на сентябрь на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,76%, до 85,65 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на август подросли на 0,82%, до 82,21 доллара за баррель.

Ранее Национальный банк установил курс доллара в 471,46 тенге, евро – в 504,79 тенге, рубля – в 5,53 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 28 июня, можно здесь.