Казахстанцы увеличивают долги перед банками
Согласно данным ведомства, по состоянию на 1 июня кредиты населению составили 18 трлн тенге, увеличившись за май 2024 года на 1,3% (с начала 2024 года рост составил 7,8%).
"Рост кредитов населению обусловлен увеличением потребительских займов на 1,7%, до 11,3 трлн тенге, а также ростом ипотечного кредитования на 0,5%, до 5,5 трлн тенге. В мае 2024 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте субъектам бизнеса, составила 19,8% (в апреле 2024 года – 19,5%), населению – 19,3% (в апреле 2024 года – 19,8%)", – сообщили в АРРФР.
По состоянию на 1 июня 2024 года уровень займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней (NPL90+) по банковскому сектору составил 3,2% от ссудного портфеля, или 1,0 трлн тенге (на 1 января 2024 года – 2,9%, или 864 млрд тенге).
Уровень NPL90+ по займам бизнесу составил 2,2%, или 283 млрд тенге, населению – 4%, или 716 млрд тенге.
В мае уровень займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней (NPL90+) по банковскому сектору составлял 3,1% от ссудного портфеля, или 959 млрд тенге. Уровень NPL90+ по займам бизнесу достиг 2,3%, или 286 млрд тенге, населению – 3,8%, или 672 млрд тенге.