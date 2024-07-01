Казахстанцы увеличивают долги перед банками

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) рассказали, сколько денег взяли кредитами казахстанцы в банках и какую имеют задолженность по платежам, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным ведомства, по состоянию на 1 июня кредиты населению составили 18 трлн тенге, увеличившись за май 2024 года на 1,3% (с начала 2024 года рост составил 7,8%).

"Рост кредитов населению обусловлен увеличением потребительских займов на 1,7%, до 11,3 трлн тенге, а также ростом ипотечного кредитования на 0,5%, до 5,5 трлн тенге. В мае 2024 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте субъектам бизнеса, составила 19,8% (в апреле 2024 года – 19,5%), населению – 19,3% (в апреле 2024 года – 19,8%)", – сообщили в АРРФР.

По состоянию на 1 июня 2024 года уровень займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней (NPL90+) по банковскому сектору составил 3,2% от ссудного портфеля, или 1,0 трлн тенге (на 1 января 2024 года – 2,9%, или 864 млрд тенге).

Уровень NPL90+ по займам бизнесу составил 2,2%, или 283 млрд тенге, населению – 4%, или 716 млрд тенге.

В мае уровень займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней (NPL90+) по банковскому сектору составлял 3,1% от ссудного портфеля, или 959 млрд тенге. Уровень NPL90+ по займам бизнесу достиг 2,3%, или 286 млрд тенге, населению – 3,8%, или 672 млрд тенге.