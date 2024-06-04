Сколько миллиардов задолжали казахстанцы банкам по кредитам

На какую сумму набрали кредитов казахстанцы и на какую – имеют долги по выплатам, рассказали в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 1 мая 2024 года кредиты жителям страны составили 17,8 трлн тенге, увеличившись за апрель 2024 года на 1,2% (с начала 2024 года рост на 6,4%), сообщили в агентстве.

"Рост кредитов населению обусловлен увеличением потребительских займов на 1,4%, до 11,1 трлн тенге, а также ростом ипотечного кредитования на 0,6%, до 5,5 трлн тенге", – пояснили в АРРФР.

Уровень займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней по банковскому сектору составил 3,1% от ссудного портфеля, или 959 млрд тенге (на 1 января 2024 года долг составлял 2,9%, или 864 млрд тенге).

В апреле 2024 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте бизнесу, достигла 19,5% (в марте 2024 года – 19,3%), населению – 19,8% (в марте 2024 года – 19,1%).

По состоянию на 1 мая 2024 года банковский сектор Казахстана представлен 21 банком второго уровня, из которых 11 банков с иностранным участием, в том числе восемь дочерних банков.

31 мая глава Национального банка Тимур Сулейменов заявил, что перекредитованности в Казахстане нет.