Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Сколько миллиардов задолжали казахстанцы банкам по кредитам

Сколько казахстанцы задолжали по кредитам банкам, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2024 09:43 Фото: pexels
На какую сумму набрали кредитов казахстанцы и на какую – имеют долги по выплатам, рассказали в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 1 мая 2024 года кредиты жителям страны составили 17,8 трлн тенге, увеличившись за апрель 2024 года на 1,2% (с начала 2024 года рост на 6,4%), сообщили в агентстве.

"Рост кредитов населению обусловлен увеличением потребительских займов на 1,4%, до 11,1 трлн тенге, а также ростом ипотечного кредитования на 0,6%, до 5,5 трлн тенге", – пояснили в АРРФР.

Уровень займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней по банковскому сектору составил 3,1% от ссудного портфеля, или 959 млрд тенге (на 1 января 2024 года долг составлял 2,9%, или 864 млрд тенге).

В апреле 2024 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте бизнесу, достигла 19,5% (в марте 2024 года – 19,3%), населению – 19,8% (в марте 2024 года – 19,1%).

По состоянию на 1 мая 2024 года банковский сектор Казахстана представлен 21 банком второго уровня, из которых 11 банков с иностранным участием, в том числе восемь дочерних банков.

31 мая глава Национального банка Тимур Сулейменов заявил, что перекредитованности в Казахстане нет.

Читайте также

Обмен валют, деньги, Казахстан
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 4 июня
Ирина Капитанова
АРРФР Банки 2024 год Долги Кредиты
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
деньги, Казахстан, МВД
Сразу же кладите трубку: в МВД Казахстана рассказали, как распознать интернет-мошенников
Минобороны разослало важное обращение к казахстанцам
Минобороны разослало важное обращение к казахстанцам
Аномальная жара в 50 градусов &quot;угрожает&quot; Казахстану
Аномальная жара в 50 градусов "угрожает" Казахстану
Опасные помидоры ввезли в Казахстан из Узбекистана и Туркменистана
Опасные помидоры ввезли в Казахстан из Узбекистана и Туркменистана
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: