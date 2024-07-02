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Кого освободили от представления декларации о доходах: поправки в Налоговый кодекс

Тенге, деньги, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2024 16:14 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Согласно поправкам, внесенным в Налоговый кодекс, действующий в период с 1 января 2023 года до 1 января 2024 года, от представления Декларации об активах и обязательствах освобождены ряд лиц, сообщает Zakon.kz.

Так, от представления Декларации об активах и обязательствах (ф. 250.00) за 2023 и 2024 годы освобождены нерезиденты, являющиеся работниками государственных учреждений и их супругами, а также работниками субъектов квазигосударственного сектора и их супругами (если не относятся к лицам, указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 630 Налогового кодекса).

К таковым относятся:

  • лица, занимающие ответственную государственную должность, и их супруги;
  • лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, и их супруги;
  • лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супруги;
  • лица, на которых возложена обязанность по представлению декларации в соответствии с Конституционным законом "О выборах в Республике Казахстан" и законами "О противодействии коррупции", "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", "О страховой деятельности", "О рынке ценных бумаг".

Кроме того, согласно поправкам, от представления Декларации об активах и обязательствах освобождены нерезиденты, а также учредители (участники) некоммерческих организаций и акционеров, которые являлись:

  • работниками государственных учреждений и их супругами, а также работниками субъектов квазигосударственного сектора и их супругами, за исключением указанных выше лиц;
  • руководителями, учредителями (участниками) юридических лиц и их супругами, индивидуальными предпринимателями и их супругами.

Декларация о доходах и имуществе представляется ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода, начиная с года, следующего году представления декларации об активах и обязательствах.

Поправки внесены в подпункты 2 и 3 статьи 45-1 и статью 45-3 закона "О введении в действие Налогового кодекса", вводятся в действие с 13 июля 2024 года.

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