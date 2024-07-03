Ждем доллар по 460 тенге: Нацбанк увеличивает продажу валюты

Тенге начал медленное укрепление. С утра 3 июля практически все мировые деньги, от венгерского форинта до кувейтского динара, демонстрируют небольшое снижение по отношению к нашей валюте. Насколько сильно может укрепиться тенге, рассказывает Zakon.kz.

Только за 30 дней июня 2024 года тенге ослаб на 5,5% по отношению к доллару и почти на 10% к российскому рублю. Такое падение произошло без каких-либо видимых причин или внешних шоков. Есть только одно объяснение – уменьшение продажи валюты Национальным банком из Нацфонда, считает экономист Тулеген Аскаров.

В мае 2024 года на KASE было продано 800 млн долларов, а в июне – всего 420 млн долларов. Это и вызвало спрос на доллары, и, соответственно, понижение курса тенге.

"Падение на 5,5% не столь критично для тех, у кого большие доходы. Но оно сильно ударило по кошельку небогатых граждан, особенно тех кто копил деньги на поездку в отпуск за границу". Тулеген Аскаров

По мнению аналитика, Нацбанк сократил продажу валюты из-за трех причин.

Первая причина: истощение Национального фонда (с начала года было истрачено почти 70% запланированных трансфертов на текущий год).

Вторая причина: неисполнение республиканского бюджета. Повышение курса доллара на 25 тенге отчасти решает эту проблему.

Наконец, третья причина: удешевление экспортируемых товаров в Россию.

"По итогам первого квартала 2024 года товарооборот Казахстана с Россией составил 5,6 млрд долларов - на 12,4% меньше, чем год назад. При этом экспорт и вовсе упал на 25,5%, и надо как-то нивелировать эту потерю". Тулеген Аскаров

Тем не менее, во второй месяц лета нас ждет укрепление курса тенге, уверен Аскаров.

Как следует из пресс-релиза НБРК, в июле 2024 года ожидается продажа регулятором валюты из Национального фонда до 550 млн долларов США. При этом покупка валюты для ЕНПФ даже немного уменьшится. Она составит от 250 до 350 млн долларов США.

Период падения тенге закончился. Ждем укрепления курса до 460 тенге и, может, даже меньше, считает аналитик.