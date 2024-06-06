Продолжит ли расти доллар в июне и когда он может превысить 460 тенге

С конца мая курс доллара начал постепенно расти увеличившись до 448 тенге в начале июня. Продолжится ли этот рост и дальше, в том числе на фоне снижения трансфертов из Нацфонда, в материале Zakon.kz.

По данным Национального банка РК, на выделение трансфертов в республиканский бюджет в июне 2024 года ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 350 до 450 млн долларов США. Это значительно ниже, чем в предыдущие два месяца – 800 млн в мае, и более 1 млрд долларов в апреле.

Между тем, эксперты неоднократно отмечали, что трансферты из Нацфонда являются одним из основных факторов, которые поддерживали курс тенге. Может ли нацвалюта заметно ослабнуть вслед за снижением продаж инвалюты, Zakon.kz рассказали специалисты финрынка.

Ведущий аналитик Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Зарина Скрипченко отметила, что с января прошлого года Нацбанк, помимо продажи инвалюты из Нацфонда, также покупал ее для пополнения валютных активов ЕНПФ, и реже КФГД.

"В целях понимания полного воздействия на обменный курс целесообразно рассматривать влияние объемов нетто–продажи инвалюты Нацбанка РК на локальном рынке. При этом анализ динамики курса нацвалюты в текущем году свидетельствует о том, что прямая зависимость от этих объемов в настоящее время отсутствует", – поясняет эксперт.

Для примера аналитик привела следующие цифры:

в январе средний курс по паре USDKZT составил 450,9 тенге за доллар при нетто–продажах Нацбанка в 830 млн долларов;

в феврале – 450,1 тенге за доллар при нетто–продажах в 209 млн долларов;

в марте – 449,5 тенге за доллар при нетто–продажах в 248 млн долларов;

в апреле – 446,1 тенге за доллар при нетто–продажах в 556 млн долларов;

в мае – 442,5 тенге за доллар при нетто–продажах в 300 млн долларов.

"Таким образом, маловероятно, что только лишь сокращение объема нетто–продажи инвалюты Нацбанком в июне до 100 млн долларов приведет к существенному "скачку" обменного курса тенге", – уверена Зарина Скрипченко.

Тем не менее, ослабление потенциально может произойти при сочетании ряда неблагоприятных факторов на стороне спроса, подчеркнула она. Негативно на курсе может отразиться падение котировок нефти, рост импорта, долларизация депозитов, конвертация полученных тенговых дивидендов зарубежными инвесторами, и другие факторы. Однако на данный момент таких рисков нет.

По оценкам аналитика АФК в июне курс тенге в большей степени будет определяться динамикой нефтяных котировок и индекса доллара США, а также совокупностью внутренних факторов.

"Среди них наиболее важных отметим сальдо торгового баланса страны, так как экспорт и импорт остаются одними из основных источников поступления и расходования инвалюты, интерес зарубежных инвесторов к тенговым активам и активный сезон отпусков", – прокомментировала Зарина Скрипченко.

Рост доллара это не страшно

Нацбанк постепенно снижает объемы продаж валюты, так как за первые четыре месяца года уже провел половину годового объема трансфертов из Нацфонда, говорит эксперт Мурат Кастаев.

"Это связано с недовыполнением показателей доходной части госбюджета. Даже в сравнении с маем, когда чистые продажи валюты Нацбанком составили 300 млн долларов США, в июне ожидается сокращение этого показателя до 100 млн долларов США. Таким образом, доля Нацбанка в объеме валютных торгов будет сокращаться, а значит, поддержка для тенге с стороны регулятора ослабнет", – считает эксперт.

По его мнению это как раз и приведет к росту доллара США, особенно учитывая фактор начала сезона отпусков и традиционно повышенного спроса на валюту в летние месяцы. Впрочем большого "скачка" ожидать не стоит.

"Справедливый равновесный рыночный курс доллара мы оцениваем в коридоре 465–475 тенге и к этому уровню курс может идти постепенно в течение 3 квартала", – уточнил Мурат Кастаев.

Аналитик подчеркивает, что в росте доллара США ничего страшного или аномального нет. Таким образом рынок лишь "приходит в равновесие после неестественно крепкого тенге в последние полгода".

Согласно данным Казахстанской фондовой биржи (KASE) в июне прошлого года курс доллара также достигал отметки 448, а в некоторые периоды рос до 454 тенге. Выше 460 тенге доллар вырос в первой декаде сентября 2023 года, а к концу месяца даже достигал отметки 482 тенге. После чего начал постепенно укрепляться.

Также стоит отметить, что в прогнозе социально–экономического развития РК на 2024–2028 годы на текущий год был заложен средний курс в 460 тенге за доллар. При этом в актуальном прогнозе на 2025–2029 годы он пересмотрен до 450 тенге за доллар.

В АФК заключили, что таким образом, можно предположить, что снижение базовой ставки и сокращение объемов нетто–продаж инвалюты Нацбанком наоборот будут способствовать не росту, а некоторому ослаблению курса нацвалюты в будущем. В среднем по итогам года, курс прогнозируется на уровне 450 тенге за доллар.

Ранее, эксперты также рассказывали, как долго будет продолжаться падение тенге.