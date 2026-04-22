Тенге в поисках равновесия: уйдет ли доллар ниже отметки 460

Текущая динамика валютного рынка Казахстана демонстрирует уверенное укрепление национальной валюты: за последние полгода доллар потерял почти 14% своей стоимости, сообщает Zakon.kz.

На 22 апреля 2026 года рыночные индикаторы фиксируют следующие значения: за сутки доллар потерял еще 3,23 тенге, и по итогам торгов на бирже KASE cредневзвешенный курс составил 461,37 тенге. В обменных пунктах Алматы коридор составляет 461,46 – 463,83 тенге.

Хроника пикирующего доллара

Для оценки текущего положения тенге важен контекст прошлых периодов. Полгода назад, в начале октября 2025 года, был достигнут исторический максимум пары USD/KZT – 549,15 тенге – на 88 тенге больше, чем сегодня.

И в 2026 году амплитуда колебаний остается высокой: от пиковых 512,83 тенге в январе до локального минимума 460,37 тенге в апреле. Согласно данным Ranking.kz, разрыв между историческим максимумом и текущим дном составляет внушительные 19,3%, что свидетельствует о высокой волатильности и быстрой смене рыночных настроений.

Факторы ревальвации

Аналитики Ассоциации финансистов Казахстана выделяют несколько главных факторов, способствующих укреплению тенге.

Превышение предложения над спросом. Стабильные продажи валюты со стороны Нацбанка в рамках трансфертов из Нацфонда, а также обязательная выручка экспортеров и субъектов квазигосударственного сектора создали избыток ликвидности на рынке.

Нефтяная конъюнктура. Рост котировок на фоне отсутствия прогресса в урегулировании ближневосточного конфликта обеспечил приток валютной выручки. Ожидается, что экспортные доходы Казахстана в 2026 году могут приблизиться к 98 миллиардам долларов при средней цене нефти около 80 долларов за баррель.

Снижение спекулятивного давления. Частичное удовлетворение спроса со стороны крупных игроков позволило тенге закрепиться в более низком ценовом диапазоне.

Прогнозные ориентиры и риски разворота

Несмотря на текущий оптимизм и высокую вероятность кратковременного тестирования уровня 460 тенге, среднесрочные прогнозы выглядят более консервативно. Согласно апрельскому макроэкономическому опросу Национального банка, медианные ожидания аналитиков на 2026 год составляют 515 тенге за доллар. Стоит отметить, что эксперты улучшили свои оценки по сравнению с февралем, когда ожидалось значение 535 тенге.

В долгосрочном горизонте тренд на постепенное ослабление сохраняется: в 2027 году средний курс ожидается на уровне 532,5 тенге, а в 2028 году – 550 тенге. Это указывает на то, что нынешнее укрепление носит скорее конъюнктурный характер.

Текущая ситуация на валютном рынке Казахстана – это фаза сильной коррекции внутри широкого диапазона, считает финансист Арсен Темирбаев.

"Удержание курса в районе 460 тенге в долгосрочной перспективе остается маловероятным из-за структурных особенностей экономики, однако в краткосрочном периоде рынок сохраняет потенциал для обновления локальных минимумов". Арсен Темирбаев

Что мы имеем в итоге? Ответ на вопрос: "Упадет ли доллар до 460?" – положительный. Рынок уже находится в этой зоне. Однако это не означает наступления новой эры дешевого доллара. Текущие уровни являются результатом краткосрочного избытка валютной выручки и благоприятных цен на сырье, в то время как долгосрочное равновесие смещено в сторону более высоких значений.

Ранее мы рассказали, что ведущей валютой 2026 года может стать китайский юань.