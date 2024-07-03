Борьба с мошенниками: как новый закон будет защищать казахстанцев

Как будут работать новые механизмы защиты от финансового мошенничества и кто будет нести ответственность за кибербезопасность казахстанцев в этой сфере, в материале Zakon.kz.

19 июня главой государства Касым-Жомартом Токаевым был подписан Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам минимизации рисков при кредитовании, защиты прав заемщиков, совершенствования регулирования финансового рынка и исполнительного производства". Некоторые новеллы документа касаются сферы финансового мошенничества.

Согласно разъяснениям Fingramota.kz, новый закон запрещает предоставлять онлайн займы без проведения биометрической идентификации клиента. А в случае, если вы стали жертвой мошенничества, то нести ответственность за несоблюдение информационной и кибербезопасности будут банки или МФО.

Кроме этого, с 22 июля 2024 года установлена норма о создании Антифрод-центра Национального банка. Главная задача центра – сбор данных по мошенническим операциям, блокировка банками и МФО подозрительных операций в режиме реального времени.

"Теперь есть возможность выявлять и оперативно реагировать на мошеннические транзакции, блокировать по ним средства, обмениваться информацией в режиме реального времени между финансовыми организациями и правоохранительными органами, формировать и вести единую базу мошеннических операций и аналитику платежных транзакций", – рассказали специалисты.

С 20 августа 2024 года начнет действовать запрет на выдачу онлайн банковских займов и онлайн микрокредитов без проведения биометрической идентификации клиента.

"Дополнительно на подзаконном уровне АРРФР устанавливает требование проводить проверку liveness при выдаче кредитов посредством интернет. Liveness технология, которая позволяет отличить живого человека от маски или дипфейка, когда мошенники пытаются использовать записи голоса или фото для входа в личный аккаунт человека – например, чтобы получить доступ к банковским счетам", – пояснили в Fingramota.

При этом клиенту во время проверки необходимо будет осуществлять контрольные движения во избежание использования мошенниками фотографий клиентов.

Также с 1 сентября 2024 года заемщик будет освобожден от погашения кредита, выданного кредитной организацией, при наличии добровольного отказа на оформление кредита. То есть, если человек установил добровольный отказ от получения кредита, но в этот период на него незаконно был оформлен кредит, то кредитор – банк или МФО – обязаны будут списать долг.

С 1 октября 2024 года будет вводится обязанность банков и МФО передавать сведения по поступившим заявлениям на оформление кредита в кредитное бюро в режиме реального времени. Такая норма призвана исключить так называемый "кредитный шопинг", когда одновременно оформляются займы в нескольких кредитных организациях.