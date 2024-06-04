Подозрительные денежные переводы начнут блокировать с 22 июля

Национальный банк Казахстана сообщил о создании Антифрод-центра по противодействию финансовому мошенничеству. Разработка будет защищать средства казахстанцев, своевременно реагировать и блокировать подозрительные переводы, сообщает Zakon.kz.

Промышленное внедрение с полным функционалом планируется 22 июля текущего года – с момента введения в действие соответствующего закона по вопросам цифровизации.

"Антифрод-центр будет представлять из себя технологическую платформу, к которой подключат финансовые организации, правоохранительные органы, а также операторов сотовой связи", – говорится в объявлении.

Платформа включит в себя обмен данными между субъектами финансового рынка в режиме реального времени по мошенническим операциям, в том числе подозрительным операциям с соответствующей маркировкой.



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