Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Подозрительные денежные переводы начнут блокировать с 22 июля

Подозрительные денежные переводы начнут блокировать с 22 июля , фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2024 19:18 Фото: пресс-служба Национального Банка Казахстана
Национальный банк Казахстана сообщил о создании Антифрод-центра по противодействию финансовому мошенничеству. Разработка будет защищать средства казахстанцев, своевременно реагировать и блокировать подозрительные переводы, сообщает Zakon.kz.

Промышленное внедрение с полным функционалом планируется 22 июля текущего года – с момента введения в действие соответствующего закона по вопросам цифровизации.

"Антифрод-центр будет представлять из себя технологическую платформу, к которой подключат финансовые организации, правоохранительные органы, а также операторов сотовой связи", – говорится в объявлении.

Платформа включит в себя обмен данными между субъектами финансового рынка в режиме реального времени по мошенническим операциям, в том числе подозрительным операциям с соответствующей маркировкой.

3 июня в МВД рассказали, как распознать интернет-мошенников. 

Читайте также

деньги, банки, прибыль, финансовый сектор
Банки в плюсе: сколько заработали финорганизации Казахстана в этом году
дом новостройка
Если покупать, то сейчас: в Казахстане подешевели квартиры
Доллары, тенге, деньги, обмен валют
Доллар подорожал на торгах 4 июня
Аймира Муксулова
Нацбанк РК 2024 год Мошенничество
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
деньги, Казахстан, МВД
Сразу же кладите трубку: в МВД Казахстана рассказали, как распознать интернет-мошенников
Минобороны разослало важное обращение к казахстанцам
Минобороны разослало важное обращение к казахстанцам
Аномальная жара в 50 градусов &quot;угрожает&quot; Казахстану
Аномальная жара в 50 градусов "угрожает" Казахстану
Опасные помидоры ввезли в Казахстан из Узбекистана и Туркменистана
Опасные помидоры ввезли в Казахстан из Узбекистана и Туркменистана
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: