Китай, Россия, Турция: кто больше инвестирует в Казахстан

В Астане проходит встреча глав государств ШОС и ее партнеров. Параллельно на полях саммита идет множество других мероприятий экономического характера, подписываются десятки документов, которые потом воплотятся в реальные инвестиционные проекты на территории Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Кто же из государств, присутствующих на саммите, сегодня является самым крупным инвестором в экономику РК? Этот вопрос выяснили ученые Института экономических исследований (ERI).

Россия. Инвестиции в транспорт, нефтехимию, металлургию и оборудование

Объем валового притока прямых инвестиций из России в Казахстан на 2023 год составил 2,9 млрд долларов, что на 87,9% больше показателя аналогичного периода 2022 года. Стоит отметить, что объем инвестиций 2023 года является рекордным показателем за последние 18 лет.

Крупные российские компании, реализующие инвестиционные проекты в стране: "Лукойл", "Роснефть", "Росатом", "Газпром".

Согласно Общенациональному пулу инвестиционных проектов, в настоящее время в стране планируется реализовать следующие инвестиционные проекты с участием российских инвесторов:

Строительство интегрированного газохимического комплекса по производству полиэтилена в Атырауской области (3,6 трлн тенге).

Строительство горно-обогатительного комплекса по добыче и переработку титаново-циркониевых руд в Актюбинской области (184,0 млрд тенге).

Производство чугунного литья для грузовых автомобилей в Костанайской области (78,2 млрд тенге).

Углубленная локализация производства балки ведущих мостов в Костанайской области (78,0 млрд тенге).

Производство терефталевой кислоты и ее солей в Атырауской области (720,0 млрд тенге).

Производство удобрений в Жамбылской области (500,0 млрд тенге).

Товарооборот между Казахстаном и Россией за 2023 год составил 25,9 млрд долларов, что на 3,9% ниже предыдущего года.

В 2022 году наблюдался наибольший объем импорта в Казахстан из России – 17,9 млрд долларов, а в 2023 году замечено снижение показателя на 9,4% до 16,2 млрд долларов.

Снижение импорта из России обосновывается уменьшением ввоза таких товаров, как: природный газ – с 195,2 млн до 159,9 млн долларов, золота – с 535,4 млн до 152,5 млн долларов, руд и концентратов – с 253,9 млн до 151,1 млн долларов, кокса – с 248,3 млн до 136,2 млн долларов.

Основными товарами экспорта из Казахстана в Россию являются: природный уран – 16,1% (1,6 млрд долларов), оксид алюминия – 3,1% (301,1 млн долларов), прокат из железа без обработки – 2,9% (284,3 млн долларов), прокат из железа оцинкованный – 2,4% (232,7 млн долларов), руды и железные концентраты – 2,3% (226,6 млн долларов). Основными товарами импорта в Казахстан из России являются (млн долларов): дистилляты (588,8), трубы для нефте- и газопроводов (360,1), пшеница и меслин (296,9), электроэнергия (235,5).

Товарооборот между Казахстаном и Россией за январь-апрель 2024 года составил 7,4 млрд долл., что на 14,4% ниже, чем за аналогичный период предыдущего года (8,7 млрд долл.). Экспорт из Казахстана в Россию за указанный период снизился на 27,6% и составил 2,4 млрд долларов. Импорт в Казахстан и России снизился на 5,9%, составив 4,9 млрд долл.

Фото: economy.kz

Китай. Инвестиции в транспорт, нефтехимию, металлургию и "зеленые" технологии

Объем валового притока прямых инвестиций из Китая в Казахстан по итогам 2023 года составил 1,7 млрд долларов, что на 15,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года (1,4 млрд долларов).

Среди крупных китайских компаний, реализующих инвестиционные проекты в Казахстане, можно выделить EXEED, Sinopec, CNPC, Huawei, China Power International Holding.

Согласно Общенациональному пулу инвестиционных проектов, в настоящее время планируются следующие инвестиционные проекты с участием китайских инвесторов:

Строительство медеплавильного завода в Абайской области (587 млрд тенге);

строительство ветряных электростанций в Улытауской области (475 млрд тенге);

строительство промышленного города в Жетысуской области (330 млрд тенге);

строительство ветряных станций в Абайской области (265 млрд тенге);

строительство завода по производству трубной продукции в Мангистауской области (238 млрд тенге);

строительство углехимического завода в Абайской области (157 млрд тенге);

производство водокарбонатного натрия в Карагандинской области (146 млрд тенге).

Товарооборот между Казахстаном и Китаем за 2023 год составил 31,5 млрд долларов США, что на 30,1% больше предыдущего года (24,2 млрд долларов).

Наименьший объем экспорта из Казахстана в Китай был в 2019 году – 8,0 млрд долларов. В 2023 году показатель увеличился до 14,7 млрд долларов, при этом экспорт вырос на 12,6%.

Наблюдается рост поставок сырой нефти – с 1,9 млрд до 2,8 млрд долларов, природного газа – с 1,2 млрд до 1,5 млрд долларов, природного урана – с 750,6 млн до 1,3 млрд долларов.

В 2023 году наблюдался наибольший объем импорта в Казахстан из Китая – 16,8 млрд долларов, что больше показателя 2022 года на 50,5%.

Основными товарами экспорта из Казахстана в Китай являются: сырая нефть – 25,6%, руды – 18,8%, катоды – 12,7%, природный газ – 9,9%, уран – 8,5%, феррохром – 5,1%. Основными товарами импорта в Казахстан из Китая являются (в млн долларов): смартфоны (707,7), автомобили с объемом более 1000 куб. см (423,1), автомобили с объемом более 1500 куб. см (406,4), портативные вычислительные машины (337,9), свитеры, полуверы, джемперы (306,3), верх обуви (240,8).

Товарооборот между Казахстаном и Китаем за январь-апрель 2024 года составил 9,0 млрд долларов, что на 10,3% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Экспорт из Казахстана в Китай за указанный период увеличился на 26,3% и составил 4,6 млрд долларов.

Фото: economy.kz

Турция. Инвестиции в строительство, электроэнергию, металлургию

Объем валового притока прямых инвестиций из Турции в Казахстан за 2023 год составил 434 млн долларов, что на 14,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года (380,1 млн долларов.).

Крупные турецкие компании, реализующие инвестиционные проекты в стране: Yildirim Group, Aksa Energy, Orhun Medical.

Согласно Общенациональному пулу инвестиционных проектов, в настоящее время в стране планируется реализовать следующие инвестиционные проекты с участием турецких инвесторов:

Строительство больничного комплекса в Северо-Казахстанской области (186,0 млрд тенге). Строительство ТЭЦ мощностью 250 МВт в Карагандинской области (215,0 млрд тенге). Производство кальцинированной соды в Жамбылской области (200,0 млрд тенге). Строительство и эксплуатация многопрофильной больницы в Кокшетау (180,1 млрд тенге). Строительство судостроительной верфи в акватории Каспийского моря (135,0 млрд тенге). Модернизация международного аэропорта Актау (130,1 млрд тенге). Строительство гольф-отеля с виллами (2-этап) в Мангистауской области (89,9 млрд тенге).

Товарооборот между Казахстаном и Турцией за 2023 год составил 6,0 млрд долларов, что на 5,3% ниже предыдущего года.

Наибольший объем экспорта из Казахстана в Турцию отмечен в 2022 году – 4,8 млрд долларов. В 2023 году показатель снизился на 16,7%.

Сокращение экспорта в Турцию обосновывается снижением объема экспорта сырой нефти и рафинированной меди.

В 2023 году наблюдается наибольший объем импорта в Казахстан из Турции – 2,0 млрд долларов, что выше показателя за предыдущий год на 27,8%.

Основными товарами экспорта из Казахстана в Турцию являются (в млн долларов): сырая нефть (21 тыс.), катоды из меди (740,2), рафинированная медь (220,1), дистилляты (158,4), нелегированный алюминий (145,6), цинк (116,2). Основными товарами импорта в Казахстан из Турции являются: кузова для легковых автомобилей – 4,3%, лекарственные средства – 2,5%, майки, фуфайки – 2,2%, тканные ковры – 2,2%.

Фото: economy.kz

Товарооборот между Казахстаном и Турцией за январь-февраль 2024 года составил 1,6 млрд долларов, что на 17,2% ниже, чем за аналогичный период предыдущего года (1,9 млрд долларов). Экспорт из Казахстана в Турцию за указанный период снизился на 18,3% и составил 1,3 млрд долларов. Импорт в Казахстан из Турции снизился на 15%, составив 595,2 млн долларов.