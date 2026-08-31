Путин сделал заявление об отношениях России и Казахстана

Фото: Акорда

Во время встречи с президентом РК Касым-Жомартом Токаевым на полях юбилейного саммита ШОС глава РФ Владимир Путин высоко оценил динамичное развитие двусторонних отношений практически по всем направлениям, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Акорда. "В прошлом году у нас были неплохие показатели товарооборота, а в этом году он еще подрос. Мы работаем по широкому кругу вопросов. В нашей повестке дня есть и крупные проекты, и текущие вопросы. Межправительственная комиссия работает активно, мы должны поблагодарить наших коллег за эту активность, за выполнение всех наших с вами договоренностей. Особенно радует развитие контактов в гуманитарной сфере. 60 тыс. студентов из Казахстана обучаются в вузах России. В Омске совсем недавно открыт филиал казахстанского ведущего высшего учебного заведения. У нас дорога с двусторонним движением практически по всем вопросам. Есть возможность сегодня по всему этому комплексу поговорить", – сказал президент России. Главы государств обсудили перспективы укрепления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также реализации совместных проектов в сферах, представляющих взаимный интерес. Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки. Ранее сообщалось, что на полях юбилейного саммита ШОС состоялась встреча президента Касым-Жомарта Токаева с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

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