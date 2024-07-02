Председательство в ШОС Казахстана – возможности укрепить свои позиции в "Большой Евразии"

В столицу Казахстана прибывают лидеры стран – участниц ШОС. После саммита 2023 года, где председательствовала Индия, а мероприятие прошло в формате видеоконференции, в Астане главы организации встречаются лично. Чего ожидать от встречи – Zakon.kz узнал у политолога Уразгали Сельтеева.

Предстоящий саммит ШОС обещает стать знаковым для организации, что определяется не только количеством участников, но и глубиной обсуждаемых вопросов, считает эксперт.

"Участие 10 стран в формате "ШОС плюс" свидетельствует о расширении влияния ШОС в регионе и в мире. Присутствие лидеров Турции, ОАЭ, Катара, Азербайджана, Туркменистана и Монголии, а также генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и представителей других международных организаций, подчеркивает глобальное значение ШОС и ее роль в формировании нового мирового порядка". Директор Института евразийской интеграции Уразгали Сельтеев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что встречи секретарей советов безопасности ШОС обретают особую актуальность с учетом растущей роли коллективной безопасности в обширной зоне ответственности ШОС. За прошлый год в мире произошло 183 региональных и локальных конфликта, их число выросло почти на 30%. И это, как подчеркнул президент Казахстана, наивысший показатель за последние три десятилетия.

По мнению международных экспертов, разворачивается глобальный цикл конфликтов и насильственных действий, на этом фоне усиливается угроза международного терроризма.

С этим согласен казахстанский политолог Уразгали Сельтеев. По его словам, Астанинский саммит ШОС, в первую очередь, сосредоточит центральное внимание на глобальной и региональной безопасности, а также экономическом сотрудничестве и устойчивом развитии стран.

Наряду с этим, убежден политолог, Казахстан будет подводить итоги своего председательства в ШОС.

"Главным политическим документом саммита станет Астанинская декларация, которая зафиксирует принципы и цели, направленные на укрепление сотрудничества между государствами-членами. Программы и соглашения, касающиеся противодействия терроризму, распространению наркотиков, энергетического сотрудничества и охраны окружающей среды, подчеркивают комплексный подход ШОС к решению актуальных проблем современности". Уразгали Сельтеев

Вместе с тем политолог отметил, что Казахстан, как действующий председатель в ШОС, в условиях возрастающей геополитической напряженности стремится призвать всех к приверженности принципам международного права и отказу от конфронтационных подходов.

"Астана демонстрирует четкое желание сохранять стабильность и предсказуемость в международных отношениях", – добавил спикер.

Чего ждать от предстоящего саммита ШОС

Ключевым блоком обсуждения станут вопросы энергетического сотрудничества и прокладки стабильных маршрутов энергоносителей, уверен политолог. Возможно, будут какие-то новые стратегические договоренности, которые окажут значительное влияние на энергетический рынок.

"Другой проблемой являются риски активных вылазок спящих ячеек ИГИЛ по всему миру, что требует корректировки подходов в противодействии терроризму и экстремизму. Естественно, в дни саммита будет и закрытая фаза обсуждений текущей международной обстановки, включая проблемы конкретных конфликтов – российско-украинского и палестино-израильского, от исхода которых зависит многое", – сказал Уразгали Сельтеев.

Цели и планы ШОС

Уразгали Сельтеев выразил мнение, какие будущие цели и планы у организации.

Во-первых, считает спикер, ожидается принятие стратегии развития ШОС до 2035 года, а значит, будут какие-то реформы внутри организации. ШОС эволюционирует от структуры, сосредоточенной на вопросах безопасности, к многосторонней кооперации в экономике, экологии и других сферах.

Во-вторых, принятая по инициативе Казахстана резолюция Генеральной Ассамблеи ООН "Сотрудничество между ООН и ШОС" говорит о растущей роли организации на мировой арене. Это открывает новые возможности для координации усилий в решении глобальных проблем.

Третьей важной целью является расширение состава ШОС. В ходе Астанинского саммита будет закреплено полноправное членство Беларуси, интерес к присоединению проявляют Саудовская Аравия, Катар, Турция и Египет.

"То есть ШОС становится все более привлекательной площадкой для многостороннего взаимодействия. В целом, будущее ШОС видится в продолжении интеграционных процессов". Уразгали Сельтеев

Что ШОС означает для Казахстана?

Как объяснил политолог, для республики председательство в ШОС – не символическая дипломатия и не гонка за имиджевыми профитами, а стратегические возможности укреплять свои реальные позиции в "Большой Евразии" и на международной арене в целом.

"Казахстан готов выступать площадкой для стратегического планирования коллективного будущего и урегулирования конфликтов, благодаря умению эффективно сотрудничать со всеми сторонами, сохранять нейтралитет и отстаивать национальные интересы". Уразгали Сельтеев

Организация мероприятий высокого уровня в рамках Астанинского саммита, участие в нем лидеров стран и главных международных организаций, представляющих интересы около половины населения мира, подчеркивает авторитетность ШОС как платформы для стратегического диалога, рассказал специалист.

Какие важные цели преследуют лидеры государств по итогам саммита?

"Во-первых, экономическая интеграция и развитие инфраструктуры будут также в фокусе внимания. Китай продвигает инициативы в рамках "Один пояс – один путь", что важно для создания новых торговых маршрутов. Россия в условиях санкций также заинтересована в новых экономических проектах. Индия, Пакистан и Иран видят в ШОС возможности для усиления своих экономик через сотрудничество в Центральной Азии". Уразгали Сельтеев

Вместе с тем, несмотря на общие цели, внутри ШОС существуют разногласия между странами-участницами по линиям Индия – Китай и Индия – Пакистан. Саммит предоставляет платформу для обсуждения этих конфронтаций и конфликтов в неформальной обстановке, что может способствовать их смягчению и разрешению, полагает политолог.

Известно, что саммит 2023 года, где председательствовала Индия, прошел в формате видеоконференции. В Астане же лидеры государств встретятся лично, чтобы дать оценку достижениям Казахстана в качестве председателя ШОС.

Достижения председательства Казахстана в ШОС

Кроме того, казахстанский политолог оценил важные достижения Казахстана за год председательства в Шанхайской организации сотрудничества.

"Год председательства Казахстана в ШОС можно охарактеризовать как активный и результативный. С первых дней президент Касым-Жомарт Токаев обозначил четыре приоритета, которые стали основой для конкретных действий и значимых достижений: обеспечение безопасности и стабильности, расширение торгово-экономических связей и энергетического сотрудничества, развитие культурно-гуманитарных связей и взаимодействие в сфере экологии, и, наконец, – усиление потенциала ШОС". Уразгали Сельтеев

Казахстан инициировал и продвинул важный документ – Инициативу ШОС "О мировом единстве за справедливый мир и согласие". Он направлен на укрепление взаимного доверия и безопасности в регионе, и стал основой для более тесного сотрудничества в области противодействия терроризму, экстремизму и транснациональной преступности.

"Активно шла работала над углублением торгово-экономических отношений и развитием энергетического сотрудничества. Были приняты стратегические документы, направленные на создание новых торговых маршрутов и укрепление энергетической безопасности. Особенно важный акцент сделан на цифровой трансформации, что открывает новые перспективы для экономического роста и технологического обмена между странами-участницами". Уразгали Сельтеев

Также, как считает политолог, продвигались инициативы по укреплению культурно-гуманитарных связей, что способствовало улучшению взаимопонимания и сотрудничества между народами.

"В сфере экологии был принят ряд документов, направленных на совместные действия по охране окружающей среды и устойчивому развитию", – добавил он.

Укрепление за год институционального потенциала ШОС и улучшение координации между ее органами позволило обеспечить более слаженную работу организации и повысить ее роль на международной арене, заключил спикер.

Астана готова принять саммит лидеров ШОС

В Казахстане завершена подготовка к саммиту глав государств Шанхайской организации сотрудничества. Встреча пройдет 3-4 июля в Астане во Дворце Независимости в формате "ШОС+" с участием глав государств и правительств 16 стран. Также в столице готовятся к самому крупному международному политическому событию года – саммиту ШОС, который пройдет с 3 по 4 июля.

В период проведения саммита ШОС в столичном аэропорту будет обеспечена усиленная и круглосуточная работа, дополнительно привлечен производственный персонал и диспетчерский состав. Резервно будет задействовано более сотни специалистов воздушной гавани. Совместно со столичным акиматом привлекаются волонтеры со знанием иностранных языков. Также предусмотрена готовность запасных аэропортов в Алматы и Караганде.

Кроме усиленных мер безопасности, власти Астаны рекомендовали перевести до 70% сотрудников на удаленный формат работы со 2 по 4 июля. Вместе с тем, 3-4 июля не будут работать дошкольные учреждения. Все это предпринимается для того, чтобы избежать заторов на дорогах.

Сегодня, 2 июля, в Астану прибыл с государственным визитом председатель КНР Си Цзиньпин. В аэропорту высокого гостя встретил глава Казахстана.

Си Цзиньпин примет участие в 24-м заседании совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества.

О важности взаимоотношений Казахстана и Китая говорил Касым-Жомарт Токаев.

"Китай вошел в первую четверку крупнейших зарубежных инвесторов Казахстана, вложив в 2023 году около 2 млрд долларов прямых инвестиций, что на 16,4% выше показателя 2022 года. В целом, совокупный объем китайских инвестиций в экономику Казахстана составил более 25 млрд долларов", – отметил президент.

Президент подчеркнул, что в республике работают около 4700 казахско-китайских предприятий. Казахстан, в свою очередь, стремится расширить совместную деятельность в финансовом секторе, используя возможности, предоставляемые Международным финансовым центром "Астана". Сегодня на его площадке зарегистрировано около 2800 компаний из 78 стран, десятая часть из них – из Китая.