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Насколько вырос рынок микрофинансирования в Казахстане с 2020 года

бизнес, деньги, кредитование, микрофинансирование , фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2024 13:00 Фото: Freepik
Как вырос рынок микрофинансирования в Казахстане и почему он имеет важное значение для развития предпринимательства, в материале Zakon.kz.

Микрофинансирование остается наиболее быстрорастущим сегментом финансового сектора страны. Об этом в рамках форума "Микрофинансовый сектор Казахстана: 20 лет устойчивого развития" рассказала председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова.

"С 2020 года активы микрофинансового сектора выросли более чем в два раза и достигли 2,6 трлн тенге. Совокупный ссудный портфель рынка вырос на 130% до 2,4 трлн тенге". Мадина Абылкасымова

По данным АРРФР, сегодня деятельность на рынке микрофинансирования осуществляют 948 организаций. Из них 223 – это МФО, 216 – кредитные товарищества и 509 ломбардов.

"Если говорить о классических МФО и кредитных товариществах, то активы указанных организаций с 2020 года в совокупности выросли на 115% до 2,1 трлн тенге".Мадина Абылкасымова

Польза для бизнеса

Мадина Абылкасымова подчеркнула, что важный тренд – это прежде всего увеличение доли кредитов бизнесу с 33% до 57%.

"Несмотря на то, что в последние годы мы видели очень бурный рост потребительского кредитования, роль финансового сектора остается очень важной именно в предоставлении кредитных ресурсов для микробизнеса, малого бизнеса, индивидуальных предпринимателей", – отметила глава АРРФР.

При этом только за последние три года портфель кредитов бизнесу, выданных рынком, вырос более чем в 4 раза и достиг 1,4 трлн тенге. Количество заемщиков данных кредитных организаций превысило 250 тыс. предпринимателей.

"Очень важно, что МФО достигают конечного заемщика именно в регионах благодаря широкой представленности, пониманию специфики ведения бизнеса в регионах. МФО играют важную роль в обеспечении доступа субъектов бизнеса не только к финансовым ресурсам, они создают и рабочие места, стимулируют рост занятости и предпринимательскую активность в регионах". Мадина Абылкасымова

Председатель АРРФР отметила, что средняя номинальная годовая процентная ставка в МФО составляет порядка 37%, по займам кредитных товариществ – 17%.

Для снижения стоимости кредитных ресурсов МФО Агентством совместно с участниками рынка будет продолжена работа по внедрению новых форм привлечения капитала, расширения доступности для МФО государственных мер поддержки по инструментам гарантирования кредитов, финансового лизинга и факторинга, заключила Мадина Абылкасымова.

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