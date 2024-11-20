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Законодательство РК

Насколько вырос объем депозитов в Казахстане с начала года

депозиты, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2024 17:56 Фото: Freepik
Насколько вырос объем депозитов в октябре 2024 года и как распределилась доля вкладов физических и юридических лиц, в материале Zakon.kz.

В октябре 2024 года объем депозитов в депозитных организациях вырос на 3% по сравнению с сентябрем до 37,8 трлн тенге. Это на 18,2% больше, чем в октябре 2023 года (32 трлн тенге). Отметим, что с начала текущего года депозитная база приросла более чем на 4 трлн тенге (с 33,7 трлн в январе), как видно в таблице ниже.

депозиты, банки, физлица, динамика, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2024 17:56

Фото: Zakon.kz

Из общего объема депозитов 78,7% составляют депозиты в национальной валюте (29,7 трлн тенге), рост за месяц составил 3,1%. Вклады в иностранной валюте в процентном выражении остались на том же уровне, что и в сентябре 21,3%. При этом в абсолютном рост составил 2,9% до 8 трлн тенге – это самый высокий показатель в этом году.

депозиты, динамика, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2024 17:56

Фото: Национальный банк РК

Совокупные депозиты физлиц занимают большую часть всего объема – 20,9 трлн тенге. Прирост за месяц – 1,8%. Оставшиеся 16,9 трлн – это депозиты небанковских юридических лиц, которые за месяц также прибавили 4,7%.

При этом доля депозитов физлиц в иностранной валюте в октябре незначительно приросла на 0,7% до 3,98 трлн тенге, в то время как вклады юрлиц в валюте увеличились более существенно на 5% до 4 трлн тенге.

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