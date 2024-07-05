Инфляция и дефляция: как менялись цены на продукты сегодня и год назад
Наибольшее снижение за последнюю неделю зафиксировано по продуктам:
- морковь – 1,5%
- гречневая крупа – 0,8%
- мука пшеничная – 0,7%
- молоко – 0,5%
- куриное мясо – 0,2%
Вместе с тем статистики подсчитали, что за последнюю неделю подорожали следующие продовольственные товары: репчатый лук (+1,3%) и белокочанная капуста (+0,6%).
Любопытно сравнить рост цен сегодня и год назад. 5 июля 2023 года статистика сообщала:
"Повышение цен (по сравнению с июлем 2022 года) отмечено: на рис – на 44,3%, капусту – на 27,5%, воду минеральную – на 25,9%, сметану – на 22,4%, кефир 2,5% жирности – на 21,9%, булочные и мучные изделия – на 21,4%, макаронные изделия – на 21,1%, молоко пастеризованное – на 20,8%, яйца – на 20,2%, сахар-рафинад – на 18,8%, крупу овсяную – на 18,5%, крупу манную – на 17,7%, масло сливочное – на 16,1%, хлеб ржано-пшеничный – на 12,7%".БНС АСПиР РК, 2023 год
Как видим, замедление инфляции действительно есть, и оно существенное. А что будет дальше?
Сегодня Национальный банк РК представил результаты опроса организаций, которые занимаются анализом и прогнозированием макроэкономических показателей по стране.
Вот что предрекают нам аналитики.
Годовая потребительская инфляция составит:
- в 2024 году: 8%
- в 2025 году: 6,8%
- в 2026 году: 6%
При этом среднегодовая цена нефти марки Brent будет:
- в 2024 году: 83,7 USD
- в 2025 году: 80 USD
- в 2026 году: 80 USD
Среднегодовой курс доллара будет:
- в 2024 году: 460 тенге
- в 2025 году: 474,8 тенге
- в 2026 году: 490 тенге
В общем, все будет неплохо, за исключением стоимости американской валюты. Напомним, что другие аналитики нам обещают скорое падение доллара сразу на 15-20 тенге.