А у нас дефляция: дешевеет гречка и другие социально значимые продукты

По данным Бюро национальной статистики, с начала августа зафиксирована дефляция цен на социально значимые товары – отсутствие как роста, так и снижения стоимости содержимого продовольственной корзины, сообщает Zakon.kz.

В результате цены на овощи изменились следующим образом: картофель упал в цене на 0,4% (хотя и набрал 46,2% с начала года), капуста белокочанная снизилась на 0,3% (минус 16,6% с начала года), репчатый лук подешевел на 0,1% (+21,5% с начала года). А вот цены на морковь не ощутили фактора сезонности, +0,2% за неделю (+12,3% с начала года).

Наибольшее снижение зафиксировано по следующим позициям: яйца (минус 0,5% за неделю и минус 9,1% с начала года), гречневая крупа (минус 0,4% за неделю, минус 29,9% с начала года).

Мясо кур продемонстрировало неожиданное снижение (минус 0,1% за неделю, +4,7% с начала года). В результате из 19 товарных позиций снижение наблюдается у 47% продуктов (у 32% позиций с начала года).

По-прежнему сохраняется рост цен на молочную продукцию, за исключением творога (- 0,2% за неделю, +1,8% с начала года). Немного подрожало подсолнечное масло (+ 0,6% за неделю и минус 13,7% с начала года).

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Возможно, начинает сказываться фактор позднего урожая овощей, и сезонное удешевление началось не в июле, а только сейчас, считает аналитик Андрей Чеботарев.

Кроме этого, эксперт не исключает и грамотных действий правительства. Еще 17 июня 2024 года вице-премьер РК Серик Жумангарин поручил акиматам южных областей активизировать работу по контрактации овощей в регионы.

Также правительству поручено принять меры по выравниванию ценового баланса для мукомолов казахстанской и российской пшеницы. Это должно удержать на месте цены на хлеб на фоне предстоящего запрета импорта пшеницы в Казахстан, подчеркивает эксперт.

Ранее мы рассказали, как в Алматы пытаются стабилизировать цены на картофель, морковь, лук и капусту.