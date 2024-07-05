Курсы валют на выходные дни: 6, 7 и 8 июля
Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 5 июля закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 476,83 тенге, поднявшись на 1,42 тенге.
Средневзвешенный курс евро вырос до 515,40 тенге (+2,19).
Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,41 тенге (+0,02).
Средневзвешенный курс китайского юаня на дневных торгах вырос до 65,18 тенге (+0,16).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 478,5-480,9 тенге, евро – по 517,5-521,5 тенге, российские рубли – по 5,29-5,41 тенге.
Ранее Национальный банк установил курс доллара в 475,39 тенге, евро – 513,37 тенге, рубля – 5,4 тенге.
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