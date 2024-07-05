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Курсы валют на выходные дни: 6, 7 и 8 июля

Евро и тенге, обмен валют, деньги, Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2024 17:18 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 5 июля закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 476,83 тенге, поднявшись на 1,42 тенге.

Средневзвешенный курс евро вырос до 515,40 тенге (+2,19).

Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,41 тенге (+0,02).

Средневзвешенный курс китайского юаня на дневных торгах вырос до 65,18 тенге (+0,16).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 478,5-480,9 тенге, евро – по 517,5-521,5 тенге, российские рубли – по 5,29-5,41 тенге. 

Ранее Национальный банк установил курс доллара в 475,39 тенге, евро – 513,37 тенге, рубля – 5,4 тенге.

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