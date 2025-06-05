Курсы валют на выходные дни: 6, 7 и 8 июня

Фото: Zakon.kz

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 5 июня 2025 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 510,16 тенге, снизившись на1,14 тенге. Средневзвешенный курс евро подрос до 582,07 тенге (+0,35). Средневзвешенный курс российского рубля остался на отметке в 6,45 тенге. Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 71,10 тенге (-0,19). В обменных пунктах доллары покупают/продают по 510,1-512,5 тенге, евро – по 582,5-586,5 тенге, рубли – по 6,37-6,49 тенге. Утром 5 июня Национальный банк установил курс доллара в 511,67 тенге, евро – 582,38 тенге, рубля – 6,53 тенге.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: