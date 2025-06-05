#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
511.67
582.38
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
511.67
582.38
6.53
Финансы

Курсы валют на выходные дни: 6, 7 и 8 июня

Доллар, доллары, тенге, евро, разная валюта, разные валюты, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2025 17:11 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 5 июня 2025 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 510,16 тенге, снизившись на1,14 тенге.

Средневзвешенный курс евро подрос до 582,07 тенге (+0,35).

Средневзвешенный курс российского рубля остался на отметке в 6,45 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 71,10 тенге (-0,19).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 510,1-512,5 тенге, евро – по 582,5-586,5 тенге, рубли – по 6,37-6,49 тенге. 

Утром 5 июня Национальный банк установил курс доллара в 511,67 тенге, евро – 582,38 тенге, рубля – 6,53 тенге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Вероятность вклада пенсионных денег в криптоактивы прокомментировал глава Нацбанка
Финансы
16:34, Сегодня
Вероятность вклада пенсионных денег в криптоактивы прокомментировал глава Нацбанка
Тенге укрепился к валютам на торгах 5 июня
Финансы
15:42, Сегодня
Тенге укрепился к валютам на торгах 5 июня
Доллар стремительно дешевеет – нужно ли сегодня покупать валюту
Финансы
15:33, Сегодня
Доллар стремительно дешевеет – нужно ли сегодня покупать валюту
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: