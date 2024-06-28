Курсы валют на выходные дни: 29 и 30 июня

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 28 июня закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 471,84 тенге, поднявшись сразу на 6,20 тенге.



Средневзвешенный курс евро вырос до 504,82 тенге (+6,40).

Средневзвешенный курс российского рубля поднялся до 5,51 тенге (+0,06).



Средневзвешенный курс китайского юаня на дневных также вырос до 64,36 тенге (+0,71).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 468-473 тенге, евро – по 500-509 тенге, российские рубли – по 5,27-5,45 тенге.

Посмотреть итоги дневных торгов можно здесь.