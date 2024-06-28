Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Курсы валют на выходные дни: 29 и 30 июня

Рубли, тенге, доллары, обмен валют , фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2024 17:09 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 28 июня закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 471,84 тенге, поднявшись сразу на 6,20 тенге.

Средневзвешенный курс евро вырос до 504,82 тенге (+6,40).

Средневзвешенный курс российского рубля поднялся до 5,51 тенге (+0,06).

Средневзвешенный курс китайского юаня на дневных также вырос до 64,36 тенге (+0,71).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 468-473 тенге, евро – по 500-509 тенге, российские рубли – по 5,27-5,45 тенге. 

Посмотреть итоги дневных торгов можно здесь.

Читайте также

доллар, тенге, курс
Тенге рухнул: что станет с курсом в ближайшем будущем, спрогнозировали аналитики
Лариса Черненко
KASE 2024 год Курсы валют Обменные пункты
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
По 50 тысяч тенге &quot;выплатят&quot; казахстанцам, родившимся с 1949 по 1998 год
По 50 тысяч тенге "выплатят" казахстанцам, родившимся с 1949 по 1998 год
Когда пойдет дождь в Алматы, Астане и Шымкенте
Когда пойдет дождь в Алматы, Астане и Шымкенте
доллар, тенге, курс
Тенге рухнул: что станет с курсом в ближайшем будущем, спрогнозировали аналитики
Новые поправки вносят в правила дорожного движения
Новые поправки вносят в правила дорожного движения
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: