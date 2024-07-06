Цены на популярные криптовалюты на 6 июля

Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

Данные взяты из открытых источников.

Bitcoin (BTC): 56 727,5 $; изменения за 24 часа: +2,46%.

Ethereum (ETH): 3 006,43 $; изменения за 24 часа: +2,31%.

Tether (USDT): 1,0004 $; изменения за 24 часа: +0,05%.

BNB (BNB): 513,50 $; изменения за 24 часа: +6,03%.

USD Coin (USDC): 0,9999 $; изменения за 24 часа: -0,03%.

Dogecoin (DOGE): 0,109321 $; изменения за 24 часа: +9,48%.

Cardano (ADA): 0,3572 $; изменения за 24 часа: +2,40%.

По состоянию на 6 июля 2024 года доллар США в Национальном банке РК равен 476.27 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.