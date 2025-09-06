Цены на популярные криптовалюты на 6 сентября

Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

Данные взяты из открытых источников.

Bitcoin (BTC): 110 768,0 $; изменения за 24 часа: -1,33%.

Ethereum (ETH): 4 291,80 $; изменения за 24 часа: -2,70%.

Tether (USDT): 0,9997 $; изменения за 24 часа: -0,07%.

BNB (BNB): 858,21 $; изменения за 24 часа: +0,99%.

USD Coin (USDC): 0,9999 $; изменения за 24 часа: 0,00%.

Dogecoin (DOGE): 0,214283 $; изменения за 24 часа: -0,93%.

Cardano (ADA): 0,8203 $; изменения за 24 часа: -0,88%.

По состоянию на 6 сентября 2025 года доллар США в Национальном банке РК равен 537,77 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.