Цены на популярные криптовалюты на 7 июля

Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.



Данные взяты из открытых источников.

Bitcoin (BTC): 57 414,5 $; изменения за 24 часа: +1,23%.

Ethereum (ETH): 3 015,50 $; изменения за 24 часа: +0,30%.

Tether (USDT): 1,0002 $; изменения за 24 часа: -0,01%.

BNB (BNB): 508,40 $; изменения за 24 часа: +1,09%.

USD Coin (USDC): 1,0001 $; изменения за 24 часа: +0,02%.

Dogecoin (DOGE): 0,110104 $; изменения за 24 часа: +0,80%.

Cardano (ADA): 0,3655 $; изменения за 24 часа: +2,12%.

По состоянию на 7 июля 2024 года доллар США в Национальном банке РК равен 476.27 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.