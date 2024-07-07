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Цены на популярные криптовалюты на 7 июля

биткоин, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2024 17:06 Фото: freepik
Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

Данные взяты из открытых источников.

Bitcoin (BTC): 57 414,5 $; изменения за 24 часа: +1,23%.

Ethereum (ETH): 3 015,50 $; изменения за 24 часа: +0,30%.

Tether (USDT): 1,0002 $; изменения за 24 часа: -0,01%.

BNB (BNB): 508,40 $; изменения за 24 часа: +1,09%.

USD Coin (USDC): 1,0001 $; изменения за 24 часа: +0,02%.

Dogecoin (DOGE): 0,110104 $; изменения за 24 часа: +0,80%.

Cardano (ADA): 0,3655 $; изменения за 24 часа: +2,12%.

По состоянию на 7 июля 2024 года доллар США в Национальном банке РК равен 476.27 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.

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