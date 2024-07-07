Цены на популярные криптовалюты на 7 июля
Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.
Данные взяты из открытых источников.
Bitcoin (BTC): 57 414,5 $; изменения за 24 часа: +1,23%.
Ethereum (ETH): 3 015,50 $; изменения за 24 часа: +0,30%.
Tether (USDT): 1,0002 $; изменения за 24 часа: -0,01%.
BNB (BNB): 508,40 $; изменения за 24 часа: +1,09%.
USD Coin (USDC): 1,0001 $; изменения за 24 часа: +0,02%.
Dogecoin (DOGE): 0,110104 $; изменения за 24 часа: +0,80%.
Cardano (ADA): 0,3655 $; изменения за 24 часа: +2,12%.
По состоянию на 7 июля 2024 года доллар США в Национальном банке РК равен 476.27 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.