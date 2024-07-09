Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 9 июля

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК на 9 июля 2024 года (на 11:08 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 476,27 тенге, евро – 515,47 тенге, рубля – 5,41 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 479 тенге, продажи – 484 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 517 тенге, продажи – 523 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,33 тенге, продажи – 5,53 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 479,7 тенге, продажи – 482,1 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 520 тенге, продажи – 524 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,33 тенге, продажи – 5,45 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 480,5 тенге, продажи – 482,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 515 тенге, продажи – 522 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,3 тенге, продажи – 5,4 тенге. Указанные курсы валют являются актуальными только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Читайте также 30 млрд тенге отдали казахстанцы за проезд по платным дорогам – куда ушли деньги Родственники осужденных по делу БК "Олимп" надеются на справедливость Цены на популярные криптовалюты на 8 июля

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