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Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 9 июля

Обмен валют, деньги, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2024 11:10 Фото: Zakon.kz
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК на 9 июля 2024 года (на 11:08 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 476,27 тенге, евро – 515,47 тенге, рубля – 5,41 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 479 тенге, продажи – 484 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 517 тенге, продажи – 523 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,33 тенге, продажи – 5,53 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 479,7 тенге, продажи – 482,1 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 520 тенге, продажи – 524 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,33 тенге, продажи – 5,45 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 480,5 тенге, продажи – 482,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 515 тенге, продажи – 522 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,3 тенге, продажи – 5,4 тенге.

Указанные курсы валют являются актуальными только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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