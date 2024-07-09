Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 9 июля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 476,27 тенге, евро – 515,47 тенге, рубля – 5,41 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 479 тенге, продажи – 484 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 517 тенге, продажи – 523 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,33 тенге, продажи – 5,53 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 479,7 тенге, продажи – 482,1 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 520 тенге, продажи – 524 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,33 тенге, продажи – 5,45 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 480,5 тенге, продажи – 482,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 515 тенге, продажи – 522 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,3 тенге, продажи – 5,4 тенге.
Указанные курсы валют являются актуальными только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.