Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 5 июля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 475,39 тенге, евро – 513,37 тенге, рубля – 5,4 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 471 тенге, продажи – 476 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 510 тенге, продажи – 516 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,25 тенге, продажи – 5,45 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 474,5 тенге, продажи – 476,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 513,5 тенге, продажи – 517,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,29 тенге, продажи – 5,41 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 475 тенге, продажи – 476,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 510 тенге, продажи – 515 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,3 тенге, продажи – 5,33 тенге.
Указанные курсы валют являются актуальными только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.