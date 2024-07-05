Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 5 июля

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК на 5 июля 2024 года (на 11:08 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 475,39 тенге, евро – 513,37 тенге, рубля – 5,4 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 471 тенге, продажи – 476 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 510 тенге, продажи – 516 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,25 тенге, продажи – 5,45 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 474,5 тенге, продажи – 476,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 513,5 тенге, продажи – 517,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,29 тенге, продажи – 5,41 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 475 тенге, продажи – 476,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 510 тенге, продажи – 515 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,3 тенге, продажи – 5,33 тенге. Указанные курсы валют являются актуальными только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Читайте также Тенге в слабой позиции: продолжит ли еще сильнее дорожать доллар Каким будет курс тенге в 2025 и 2026 годах – прогнозы экспертов Курс доллара еще вырос на торгах 4 июля

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