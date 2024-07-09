Инвестиции в ипотеку: Отбасы банк привлечет средства для финансирования программы "Наурыз"

Специально для финансирования новой ипотечной программы "Наурыз" Отбасы банк разместит облигации на KASE на общую сумму 300 млрд тенге. Как и на каких условиях будут привлекаться средства и кто сможет приобрести ценные бумаги банка, в материале Zakon.kz.

В рамках Дня эмитента Отбасы банка, который прошел на площадке Казахстанской фондовой биржи, председатель правления Ляззат Ибрагимова подробно рассказала о предстоящем размещении.

Ожидается, что в течение этого года будет три размещения облигаций на общую сумму 300 млрд тенге. Первое размещение на 100 млрд тенге состоится уже в июле текущего года. Номинальная стоимость одной облигации составит 1 тыс. тенге.

По словам главы Отбасы банка, заявки по программе "Наурыз" принимались до 28 июня 2024 года. Была принята 38 841 заявка, из них 62% подали молодые вкладчики до 35 лет. При этом привлеченные деньги будут распределены на кредитование между первыми 12 тыс. участников программы. Отбираться победители будут по количеству набранных баллов.

"Сейчас мы проводим подсчет баллов и формируем список клиентов. Мы выступаем за принцип абсолютной прозрачности, поэтому ориентировочно к 15 июля на сайте банка будут опубликованы имена всех участников и их баллы. Имена первых 12 тыс. победителей будут видны, таким образом каждый сможет убедиться в справедливости ранжирования", – рассказала Ляззат Ибрагимова.

Фото: Zakon.kz

Стоит отметить, что программа "Наурыз" – важный социальный проект. Он был анонсирован президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в марте этого года на Национальном курултае в Атырау.

Максимальная сумма займа в рамках программы – 36 млн тенге. Ставка вознаграждения для социально уязвимых категорий граждан, состоящих в очереди на жилье – 7% (ГЭСВ от 7,3 до 8,9%), для всех категорий граждан – 9% (ГЭСВ от 9,3 до 11,8%).

Согласно аналитике банка, наиболее востребованные суммы займа – около 20-24 млн тенге. В программе участвует работающая молодежь, молодые семьи – получатели жилищных выплат, военнослужащие, вкладчики банков, жители моногородов, сельских населенных пунктов. С подробными условиями программы можно ознакомиться на сайте Отбасы банка.

Чем привлекательны облигации?

По данным Отбасы банка, облигации планируется размещать среди неограниченного круга инвесторов. Казахстанцы, которые уже имеют депозиты в Отбасы банке или планируют стать вкладчиком, также могут инвестировать свои средства, в том числе и в облигации банка.

Более того, выпущенные облигации будут иметь статус социальных ценных бумаг. Это показатель приверженности банка и его развития в области ESG. Для держателей облигаций данный факт будет одним из преимуществ в плане содействия решению социально значимой задачи государства по обеспечению граждан Казахстана собственным жильем.

Как отметила Ляззат Ибрагимова, для потенциальных инвесторов Отбасы банк выступает надежным эмитентом. Это подтверждает высокий рейтинг от международного рейтингового агентства Fitch на уровне странового (BBB) и хорошие финансовые показатели.

Фото: Zakon.kz

У банка высокое качество кредитного портфеля, что подтверждается низким уровнем NPL в размере 0,1%, при среднем показателе более 3% в других БВУ. Отбасы банк занимает четвертое место среди банков Казахстана по активам и собственному капиталу. По итогам 2023 года кредитный портфель Отбасы банка составил 3,2 трлн тенге, для сравнения в 2016 году он находился на уровне 329 млрд тенге. При этом доля банка на рынке ипотеки среди всех БВУ и ипотечных организаций возросла с 27 до 55%.

Коэффициент рентабельности капитала составляет 27,9%, растет чистая прибыль. При этом банк активно выплачивает дивиденды своему единственному акционеру – холдингу "Байтерек".

"Все операции мы осуществляем только в национальной валюте. У нас также очень низкая чувствительность к процентному риску, так как в Отбасы банке фиксированная ставка по депозитам и по всем нашим кредитным продуктам. У нас фактически отсутствует инвестиционный риск, так как наша инвестполитика очень консервативная. Мы инвестируем только в депозиты Национального банка, краткосрочные ноты и государственные ценные бумаги", – подчеркнула председатель правления Отбасы банка.

Банку доверяют 2,7 млн казахстанцев, накапливая деньги на депозитах. В этом году свое жилье с помощью Отбасы банка уже приобрели 28 896 человек.

Фото: Zakon.kz

"Отбасы банк реализует надежную и стабильно развивающуюся систему сбережений, финансирования населения, в том числе очень большой объем у нас социальных программ. Система становится все популярнее, и сегодня практически в каждой семье есть человек, который открыл депозит в Отбасы банке, либо приобрел квартиру. На сегодняшний день мы ставим себе цель стать одним из ведущих банков РК по активам, быть долгосрочным лидером на рынке долгосрочных сбережений и рынка ипотеки и стать лучшим работодателем в банковском секторе", – поделилась Ляззат Ибрагимова.

По информации банка, всего для кредитования граждан по программе "Наурыз" планируется выпустить облигаций на сумму 1,7 трлн тенге. В первый год это будет выпуск в размере 300 млрд тенге, в последующие годы – по 200 млрд тенге. Программа рассчитана на восемь лет. За это время свое жилье обретут порядка 68 тыс. казахстанских семей.