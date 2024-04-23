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С 1 мая в Казахстане стартует новая ипотечная программа: озвучены условия

Новая ипотека в Казахстане, условия, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2024 12:33 Фото: freepik
В "Отбасы банке" рассказали об условиях новой ипотечной программы "Наурыз", сообщает корреспондент Zakon.kz.

По данным заместителя председателя правления "Отбасы банка" Нурлана Акшанова, условия программы будут следующими:

  • ставка 7% годовых для социально уязвимых граждан;
  • ставка 9% годовых для остальных категорий граждан;
  • 20% – первоначальный взнос;
  • до 19 лет – срок кредитования.
"Претендовать могут все граждане Казахстана, а также кандасы от 18 до 63 лет. Единственное, в течение последних пяти лет у вас не должно быть операций с недвижимость или недвижимости на праве владения. Также, в отличие от предыдущей программы "Отау", мы не ставим условия по сроку депозита, то есть вы можете открыть депозит 30 апреля, пополнить на 1 млн тенге и уже участвовать в отборе", – подчеркнул Нурлан Акшанов на брифинге в правительстве.

Вся недвижимость, которая будет доступна по программе "Наурыз", будет размещена на портале "Баспана маркет". В первый год планируется выдать 12 тыс. займов на сумму 300 млрд тенге и далее ежегодно по 200 млрд тенге для выдачи 8 тыс. займов.

"Займы будут выдаваться на первичное жилье в городах Астане, Алматы, Шымкенте и областных центрах и на вторичное жилье в моногородах и сельских населенных пунктах, но не более 30% от общего объема выделенных средств в год", – уточнил министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев.

В целом программа рассчитана на восемь лет. Люди, которые не накопили в этом году достаточно денег или не достигли 18 лет, будут иметь шанс воспользоваться программой в будущем.

1 марта в Казахстане стартовала новая ипотечная программа "Отау". Подробнее – по ссылке.

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