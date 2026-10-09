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Финансы

Каким будет курс доллара к ноябрю 2026 года

доллар на клавиатуре, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 15:09 Фото: freepik
Тенге продолжает укрепляться весь 2026 год: только за последние 30 дней курс национальной валюты вырос к доллару более чем на 1,2%. Как долго может продлиться эта тенденция и чего ждать от курса в ближайшие месяцы – в материале Zakon.kz.

Доллар потерял больше 5 тенге за месяц

По официальным данным Нацбанка Казахстана, 9 сентября курс доллара составлял 454,46 тенге, а сегодня, 9 октября, – 448,94 тенге.

Таким образом, за 30 дней американская валюта подешевела на 5,52 тенге, или примерно на 1,2%.

На этом фоне заметно изменились и ожидания профессиональных участников финансового рынка. Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) провел очередной опрос представителей банков, страховых, аналитических и брокерских организаций.

Что ждет тенге через три недели

Средний прогноз участников рынка на начало ноября составляет 456,5 тенге за доллар. Еще месяц назад эксперты ожидали 474,2 тенге. Таким образом, оценки заметно сместились в пользу более крепкой национальной валюты.

При этом новый прогноз все же предполагает некоторое ослабление тенге по сравнению с нынешним официальным курсом.

"Высокая реальная доходность тенговых активов продолжает поддерживать нацвалюту. Дополнительными факторами выступают повышение суверенного рейтинга Казахстана, устойчивые продажи инвалюты в рамках операций Нацбанка и приток средств нерезидентов в государственные ценные бумаги".АФК

курс доллара, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 15:09

Фото: Zakon.kz

Через год доллар снова "пойдет на повышение"

На более длинном горизонте эксперты настроены осторожнее. Через 12 месяцев средний прогноз составляет 502,6 тенге за доллар. Однако и этот показатель улучшился. В сентябрьском опросе участники рынка ожидали 511,6 тенге.

Поддерживать тенге в течение следующего года могут рост торгового профицита, сохраняющееся предложение иностранной валюты со стороны Нацбанка и экспортеров, а также увеличение трансфертов из Нацфонда. В 2027 году их объем должен вырасти с 2,8 до 4,4 трлн тенге.

Одним из важных факторов для курса остается базовая ставка. Согласно октябрьскому опросу АФК, 85% экспертов ожидают ее снижения на заседании Нацбанка 23 октября – до 15,75-16%.

При этом среди тех, кто ждет смягчения денежно-кредитной политики, 71% рассчитывают на минимальный шаг в 0,25 п.п. – до 16%.

Тем не менее, на горизонте 12 месяцев базовая ставка ожидается уже на уровне 14,5%.

Отметим, что в сентябре Нацбанк повысил прогноз инфляции на 2027 год до 6,5-8,5% и оценил пространство для дальнейшего снижения ставки как ограниченное.

инфляция в РК, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 15:09

Фото: Zakon.kz

Инфляция может уйти ниже 10%, а нефть – подешеветь

Одновременно участники рынка стали заметно оптимистичнее оценивать динамику цен.

Через 12 месяцев инфляция ожидается на уровне 9,7%. Месяцем ранее прогноз составлял 10,4%. Пересмотр связан с устойчивым замедлением годового роста цен и более сдержанной динамикой совокупного спроса.

Именно снижение инфляционного давления создает для Нацбанка возможность постепенно уменьшать стоимость денег. Однако вместе со снижением ставки может постепенно сокращаться и одно из преимуществ тенге – высокая доходность активов в национальной валюте.

И, наконец, ожидания по стоимости нефти. Через 12 месяцев баррель Brent, по среднему прогнозу участников рынка, будет стоить 79 долларов против 83,7 доллара в предыдущем опросе.

Снижение связано с ожиданиями увеличения предложения нефти за счет роста экспорта с Ближнего Востока и возможного высвобождения части стратегических запасов странами G7.

Ранее мы рассказали о том, что золотовалютные резервы Казахстана достигли 70,6 млрд долларов. За год они выросли на 16,3 млрд долларов, или на 29,9%.

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Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Экономический обозреватель
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