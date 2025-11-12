Где покупать квартиры в Казахстане: рейтинг городов по ценам и темпам роста вторичного жилья

По данным на октябрь 2025 года, индекс цен на вторичном рынке жилья в Казахстане за 12 месяцев составил 107,6%. Это означает, что цены на квартиры в среднем выросли на 7,6%, сообщает Zakon.kz.

Однако динамика за 2025 год демонстрирует некоторое замедление: индекс на сентябрь 2025 года по отношению к декабрю 2024 года составил всего 100,9% (рост на 0,9% за девять месяцев). В ряде регионов даже зафиксирована отрицательная динамика.

Города с наибольшим ростом цен (январь-октябрь 2025 года к январю-октябрю 2024 года):

Актобе (115,4%);

Павлодар (114,3%);

Туркестан (112,2%);

Атырау (112,0%).

Данные регионы показывают наиболее активное удорожание жилья, что связано с высоким инвестиционным спросом вкупе с ограниченным предложением на первичном рынке.

Города со стагнацией или снижением цен на вторичку (январь-октябрь 2025 года к январю-октябрю 2024 года):

Караганда (99,7%);

Усть-Каменогорск (99,3%).

В долгосрочной перспективе рынок демонстрирует впечатляющий рост. Индекс цен на октябрь 2024 года к декабрю 2020 года по Казахстану достиг 166,9%. Актобе является абсолютным лидером и в этом срезе, показав индекс 214,4%, что означает рост цен более чем в два раза за неполные четыре года.

Значительный рост также наблюдался в:

Кызылорде (203,0%);

Петропавловске (191,6%);

Павлодаре (191,6%).

Если говорить о конкретных ценах, то средняя цена по стране на вторичное жилье 571 828 тенге за квадратный метр.

Самые высокие средние цены традиционно зафиксированы в Алматы (716 112 тенге) и Астане (678 190 тенге). Это подтверждает статус этих городов как основных центров притяжения инвестиций и рабочей силы. Самые доступные квартиры на рынке перепродажи находятся в Кызылорде (312 596 тенге) и Актау (342 500 тенге).

Фото: Zakon.kz

Интересно сопоставить абсолютные цены с индексами роста.

Актобе. Несмотря на то, что этот город является лидером по темпам удорожания (индекс 115,4%), его средняя цена остается относительно низкой и составляет 353 359 тенге за квадратный метр. Это указывает на эффект низкой базы – высокий процентный рост при низкой стартовой стоимости.

При высоком индексе роста (112,0%) Атырау имеет высокую абсолютную цену 495 004 тенге, что соответствует его статусу нефтяной столицы с высоким уровнем покупательной способности.

Таким образом, можно сделать любопытные выводы для инвесторов.

Города с высоким индексом роста, такие как Актобе и Туркестан, при относительно низких ценах (353 359 и 371 663 тенге, соответственно) могут представлять интерес для инвесторов, ориентированных на спекулятивный доход.

При этом Алматы и Астана остаются основными направлениями для долгосрочных инвестиций, обусловленных фундаментальными факторами и высокими абсолютными ценами.

